Kaynak: DHA

Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu kardeşler Zeynep İnan ve Ahmet Muhammed İnan hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazeleri otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu götürülmüştü. Ahmet Muhammed İnan'ın cenazesi dün akşam alınmıştı. Otopsi işlemi tamamlanan Zeynep İnan’ın cenazesi ise sabah saatlerinde amcası Tevfik İnan’a teslim edildi. Orhangazi Mimar Sinan Camii'ndeki cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

NE OLMUŞTU?

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında dün çökme meydana gelmiş, olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.