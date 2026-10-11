Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazası, Göreme kavşağında yaşandı. Yusuf Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken karşısına çıkan tilkiye çarpmamak için yön değiştirdi. Manevranın ardından sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmayla birlikte savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine kavşağa sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Çarpışma sonucu otomobilin içinde sıkışan sürücüye ulaşmak için itfaiye ekipleri çalışma yürüttü. Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde gerçekleştirilen sürücü, ardından hastaneye götürüldü.
Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.