Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir

Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir

Eski CIA Başkanı David Petraeus, yapay zekânın 2030 yılına kadar savaş alanındaki sensörleri ve silahları insan müdahalesi olmadan yönlendirebilen sistemlere dönüşebileceğini öngördü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 1

Askerî teknolojilerdeki gelişmeler, yapay zekânın görevini yalnızca bilgi işlemekten çıkarıp sahadaki operasyonların yönetimine taşıyabilir.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 2

Eski CIA Başkanı ve emekli ABD’li Orgeneral David Petraeus, 2030’a gelindiğinde yapay zekâ ağlarının savaş alanındaki algılama araçlarıyla silah sistemlerini doğrudan yönetebilecek düzeye ulaşabileceğini belirtti.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 3

Petraeus’un değerlendirmesi, birbirinden bağımsız çalışan insansız araçların ötesinde, çok sayıda makinenin ortak bir sistem üzerinden sevk ve idare edildiği yeni bir askerî yapılanmaya işaret ediyor.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 4

Bu modelde, otonom araçları koordine eden komuta ağlarının ve taktik kararların oluşturulmasına katkı sağlayan yapay zekâ yazılımlarının ordularda daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 5

Forecast2050 podcast’inde değerlendirmelerde bulunan Petraeus, birkaç yıl içinde tek tek otonom araçlardan daha kapsamlı sistemlere geçiş yaşanabileceğini söyledi.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 6

Gelecekte askerî taktiklerin belirlenmesinde kullanılacak yazılımları, dinlenmeye veya ara vermeye ihtiyaç duymayan yapay zekâ subayları şeklinde tanımladı.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 7

Petraeus’un tarif ettiği yapılanmada, savaş alanına yerleştirilen otonom sensörler sürekli veri toplayarak bu bilgileri merkezi bir yönetim ağına aktaracak.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 8

Ağ üzerinden işlenen veriler, silahların hedeflere yöneltilmesinde kullanılacak.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 9

Böylece operasyonlar, insan müdahalesinin bulunmadığı ya da asgari düzeyde tutulduğu bir kontrol mekanizmasıyla yürütülebilecek.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 10

Bu teknolojiyle yapay zekâ, yalnızca tek bir insansız hava aracının hareketlerini belirleyen bir yazılım olmaktan çıkacak.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 11

Aynı anda çok sayıda makinenin takım veya tabur ölçeğinde birlikte hareket etmesini sağlayan bir yönetim sistemine dönüşebilecek.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 12

Petraeus’a göre, sistemlerin kendi ürettikleri verilerden yararlanarak öğrenmeyi sürdürmesi ve performanslarını geliştirmesi de bu değişimin hızlanmasında etkili olacak.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 13

Petraeus, otonom insansız araçların askerî operasyonlarda kullanımının 2026 sonuna kadar özellikle Ukrayna’da daha hızlı yaygınlaşmasını bekliyor.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 14

İnsan pilotlara duyulan ihtiyacın azalmasıyla orduların, personel sayılarını büyütmeden daha fazla hava aracını kullanabileceğini ifade ediyor.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 15

Otonom sistemlerin gelişmesine yönelik beklentilere rağmen ABD ordusu, silahların ateşlenmesi konusunda nihai kararın insan kontrolünde tutulmasını savunuyor.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 16

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, yapay zekâdan büyük veri kümelerini incelemek ve analiz etmek için yararlanıldığını belirtiyor.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 17

Ancak Cooper’ın açıklamasına göre, bir hedefin vurulmasına karar verilmesi ve ateş açılacak zamanın belirlenmesi insanların sorumluluğunda kalacak.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 18

Petraeus, otonom savaş sistemlerinin benimsenmesinin orduların yalnızca kullandıkları teknolojileri değil, kurumsal işleyişlerini de değiştirmelerini gerektirdiğini dile getirdi.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 19

Savunma yönetiminin daha merkezî olması ve insansız sistemlere kaynak ayrılması nedeniyle İngiltere’nin bu dönüşümde öne çıkabileceğini savundu.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 20

ABD’nin ise gerekli kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirme konusunda henüz aynı noktaya ulaşamadığını ileri sürdü.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 21

Yapay zekânın savaş alanında daha geniş yetkiler üstlenmesi, askerî güçleri hem teknolojik kapasiteyi geliştirme hem de makinelerin karar süreçlerindeki sınırlarını belirleme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

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Eski CIA başkanından uyarı: 2030’da yapay zeka orduları yönetebilir - Resim: 22

Tartışmanın merkezinde, otonom sistemlerin ne ölçüde bağımsız hareket edeceği ve insan denetiminin hangi aşamalarda korunacağı bulunuyor.

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