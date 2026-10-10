Kaynak: İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki küçük öğrenci'nin kapalı olan bir bakkalın önünde gösterdiği davranış güvenlik kamerasına yansıdı.

30 yıldır esnaflık yapan 57 yaşındaki Mustafa Targay, öğle saatlerinde namaz kılmak için iş yerini kilitleyerek ayrıldı.

Bu sırada bakkalın önüne gelen iki öğrenci kardeş, kapının önünde bulunan meyve sularından aldı.

PARAYI KAMERAYA GÖSTERDİLER

Kapının kilitli olduğunu fark eden öğrenciler, aldıkları meyve sularının parasını yanlarına almak yerine ödeme yapmak istedi.

İki kardeş, parayı önce iş yerinin güvenlik kamerasına gösterdi. Ardından aldıkları ürünlerin ücretini kapının altından içeri bırakarak bölgeden ayrıldı.

Öğrencilerin bu davranışı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi Mustafa Targay, çocukların davranışından etkilendi. Targay, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle iki öğrenciye ve ailelerine teşekkür etti.