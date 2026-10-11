OLAYLAR

368 - İznik'te büyük bir deprem oldu.

1138 - Halep'te yaşanan büyük depremde 230.000 kişi öldü.

1142 - Kin Hanedanı ile Song Hanedanı arasındaki savaş, Shaoxing Bariş Antlaşması ile sona erdi.

1311 - Soylular ve din adamları, 1311 Kararnameleri ile İngiliz Krallarının yetkilerini sınırlandırdı.[1]

1469 - Aragon Kralı II. Fernando ile Kastilya Prensesi I. Isabel evlendi.

1531 - Huldrych Zwingli, İsviçre Katolik Kantonları ile yapılan muharebede öldürüldü.[2]

1783 - Rusya Bilimler Akademisi kuruldu.

1811 - İlk buharlı feribot Juliana, New York-New Jersey arasındaki seferlerine başladı.

1852 - Avustralya'da Sidney Üniversitesi 3 profesör ve 24 öğrenciyle kuruldu.

1881 - David Houston, kameralar için rulo filmin patentini aldı.

1899 - Güney Afrika'da, Britanya İmparatorluğu ile Transvaal Cumhuriyeti ve Özgür Orange Devleti adlı iki Boer (Afrikaner) cumhuriyeti arasında, II. Boer Savaşı olarak adlandırılan savaş başladı.

1907 - Lusitania yolcu gemisi, Atlas Okyanusu'nu 4 gün 18 saatte geçerek bir rekor kırdı ve "Mavi Kurdele"yi kazandı.

1910 - Wright Kardeşler'in yaptığı uçakla Missouri'de dört dakika uçan Theodore Roosevelt bir uçakla uçan ilk ABD Başkanı oldu.

1912 - I. Balkan Savaşı: Yunan Ordusu, Osmanlı şehri Kozana'yı ele geçirdi.

1922 - İrlanda'da Anayasa kabul edildi.

1922 - TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.

1928 - LZ-127 Graf Zeppelin adlı bir zeplin, ilk kıtalararası uçuşunu yapmak üzere Almanya'dan New Jersey'e doğru yola çıktı.

1929 - Yavuz savaş gemisinin onarımı bitti; gemi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

1931 - SSCB'de serbest ticaret hakkı kaldırıldı.

1939 - Albert Einstein, ABD Başkanı Roosevelt'e, atom bombası konusuna dikkatini çekmek için yazdığı ünlü mektubunu kaleme aldı.

1944 - SSCB, Tuva Halk Cumhuriyeti'ni ilhak etti.

1954 - Vietnam'da komünistler ülkenin kuzeyinde egemenlik kurarak Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'ni kurdu.

1963 - Batman'da bir petrol damarı daha bulundu.

1967 - Afganistan Başbakanı Mohammad Hashim Maiwandwal, sağlık nedenleriyle istifa etti.

1968 - NASA, ilk insanlı uzay uçuşunda Apollo 7'yi uzaya fırlattı; astronotlar Wally Schirra, Donn Fulton Eisele ve R. Walter Cunningham.

1971 - John Lennon'ın ünlü şarkısı Imagine yayımlandı.

1972 - Millî Selamet Partisi (MSP), Necmettin Erbakan liderliğinde kuruldu.

1973 - Elvis Presley ile Priscilla Presley boşandı.

1977 - Deniz bilimcisi Kaptan Cousteau, ünlü teknesi Calypso ile İstanbul'a geldi.

1979 - Gazeteci Abdi İpekçi cinayeti zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın yargılanmasına başlandı.

1980 - Uzay istasyonu Salyut 6'da 185 gün kalarak rekor kıran Sovyet kozmonotları (Valery V. Ryumin ve Leonid I. Popov) dünyaya döndü.

1980 - Yönetmen Ali Özgentürk'ün Hazal filmi, 29. Uluslararası Mannheim Film Festivali'nde 3 ödül aldı.

1981 - Erden Kıral'ın yönettiği Bereketli Topraklar Üzerinde filmi, Strazburg Film Festivali'nde birinci oldu.

1984 - Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu'nun yeniden kurulmasına karar verdi, fiili çalışmayı askıya aldı.

1984 - Challenger ile uzaya çıkan astronot Kathryn D. Sullivan, uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın oldu.

1986 - ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbachev, Reykjavik'te (İzlanda) bir araya gelip Avrupa'daki orta menzilli füzelerin karşılıklı azaltılması konusunu görüştüler.

1988 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Alman Die Welt gazetesi muhabirinin, "Bir emirle İslamcıların kabineye girmesini engellediniz. Bunu niçin yaptınız?" sorusuna, "irtica ve komünizmin aynı derecede tehlikeli olduğu" cevabını verdi.

1990 - Octavio Paz, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk Meksikalı yazar oldu.

1992 - Eduard Şevardnadze, Gürcistan Parlamentosu Başkanı seçildi.

1995 - Bosna-Hersek'te ateşkes ilan edildi.

1998 - Kongo'da ulusal havayollarına ait bir Boeing 727 isyancılar tarafından düşürüldü; 40 kişi öldü.

1999 - CNN Türk yayın hayatına başladı.

2002 - Eski ABD başkanlarından Jimmy Carter 2002 Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2012 - Dünya Kız Çocukları Günü Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocukları konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.

2012 - Suriye-Türkiye Krizi Rusya'dan Suriye'ye giden yolcu uçağı, ABD'nin askeri kargo istihbaratıyla Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'na indirildi. ABD ve Avrupa ülkeleri ise olay konusunda Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi.

DOĞUMLAR

1671 - IV. Frederik, 1699'dan ölümüne kadar Danimarka ve Norveç kralı (ö. 1730)

1675 - Samuel Clarke, İngiliz filozof (ö. 1729)

1758 - Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers, Alman gök bilimci (ö. 1840)

1804 - Napoleon Louis Bonaparte, Hollanda Krallığı'nın Bonapart Hanedanı'ndan gelen son Kralı (ö. 1831)

1872 - Emily Davison, 20. yüzyılın ilk yıllarında Birleşik Krallık'ta kadınların oy hakkına sahip olabilmesi için mücadele etmiş süfrajet (ö. 1913)

1881 - Hans Kelsen, Avusturyalı-Amerikalı hukukçu (ö. 1973)

1884 - Eleanor Roosevelt, ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt'in eşi ve kuzeni (ö. 1962)

1884 - Friedrich Bergius, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1949)

1885 - François Mauriac, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1970)

1896 - Roman Jakobson, Rus düşünür (ö. 1982)

1905 - Fred Trump, Amerikalı iş insanı ve girişimci (ö. 1999)

1907 - Günter Fronius, Avusturyalı iş insanı (ö. 2015)

1918 - Jerome Robbins, Amerikalı tiyatro yapımcısı, yönetmen ve koreograf (ö. 1998)

1925 - Elmore Leonard, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (ö. 2013)

1926 - Jean Alexander, İngiliz oyuncu (ö. 2016)

1926 - Thích Nhất Hạnh, Vietnamlı Zen Budist rahip, öğretmen, yazar, şair ve barış aktivisti (ö. 2022)

1926 - Earle Hyman, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1928 - Yıldız Kenter, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2019)

1931 - Yıldırım Önal, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1982)

1935 - Daniel Quinn, Amerikalı yazar (ö. 2018)

1937 - Bobby Charlton, İngiliz futbolcu (ö. 2023)

1939 - Bernd Cullmann, Alman atlet (ö. 2025)

1939 - Maria Bueno, Brezilyalı tenis oyuncusu (ö. 2018)

1942 - Amitabh Bachchan, Big B lakaplı Hint sinema sanatçısı

1943 - John Nettles, İngiliz oyuncu

1946 - Arsen Gürzap, Türk oyuncu ve tiyatro yönetmeni

1946 - Daryl Hall, Amerikalı rock, R&B ve soul şarkıcısı

1947 - Lukas Papadimos, Eski Yunanistan başbakanı ve yunan ekonomist

1948 - Yasin Özdenak, Türk futbolcu ve antrenör

1952 - Turan Özdemir, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2018)

1953 - David Morse, Amerikalı aktör

1954 - Vojislav Šešelj, Sırp siyasetçi

1955 - Hans Peter Briegel, Alman futbolcu ve teknik direktör

1956 - Nicanor Duarte, Paraguaylı siyasetçi

1957 - Cahit Kaşıkçılar, Türk oyuncu

1960 - Nicola Bryant, İngiliz oyuncu

1961 - Volker Bertelmann, Alman besteci, piyanist ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi

1961 - Steve Young, Amerikalı futbolcu

1962 - Anne Enright, İrlandalı yazar

1962 - Joan Cusack, Amerikalı oyuncu

1966 - Osman Aşkın Bak, Türk makine mühendisi ve siyasetçi

1966 - Luke Perry, Amerikalı oyuncu ve dublaj sanatçısı (ö. 2019)

1966 - Sergey Surovikin, Rus general

1967 - Artie Lange, Amerikalı stand-up komedyeni ve sinema oyuncusu

1968 - Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri bakanı

1968 - Kıvırcık Ali, Türk besteci, müzisyen ve şarkıcı (ö. 2011)

1968 - Jane Krakowski, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1969 - Merieme Chadid, Faslı-Fransız astronom, kaşif ve astrofizikçi

1969 - Constantijn, Hollanda Kraliyet Hanedanı'nın üyesi ve Hollanda tahtına çıkma sırasında dördüncü

1969 - Stephen Moyer, İngiliz aktör

1970 - MC Lyte, Amerikalı rapçi

1971 - Justin Lin, Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen

1972 - Cléber Eduardo Arado, Brezilyalı futbolcu (ö. 2021)

1975 - Mete Horozoğlu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1976 - Emily Deschanel, Amerikalı oyuncu

1976 - Gökhan Özoğuz, Türk solist

1976 - Hakan Özoğuz, Türk gitarist ve solist

1977 - Matt Bomer, Amerikalı oyuncu

1977 - Jérémie Janot, Fransız futbolcu

1977 - Desmond Mason, Amerikalı basketbolcu

1980 - Menduh Kızılkula, Türk profesyonel güreşçi

1982 - Mauricio Victorino, Uruguaylı futbolcu

1983 - Bradley James, İngiliz oyuncu

1983 - Ruslan Ponomariov, Ukraynalı satranç oyuncusu

1985 - Nesta Carter, Jamaikalı atlet

1985 - Álvaro Fernández, Uruguaylı futbolcu

1985 - Michelle Trachtenberg, Amerikalı oyuncu (ö. 2025)

1987 - Mike Conley, Jr, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1988 - Ricochet, Amerikalı profesyonel güreşçi

1989 - Michelle Wie, Amerikalı golfçu

1990 - Joo, Güney Koreli solo şarkıcı

1990 - Sebastian Rode, Alman futbolcu

1991 - Toby Fox, Amerikalı video oyun geliştiricisi

1992 - Cardi B, Amerikalı rapçi

1998 - Leandro Henrique do Nascimento, Brezilyalı futbolcu

2000 - Emirhan Topçu, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

1086 - Sima Guang, Çin'de anıtsal tarih kitabı olan Zizhi Tongjian'ı yazan yüksek rütbeli Song Hanedanı bilim insanı ve tarihçi (d. 1019)

1303 - VIII. Bonifacius, 24 Aralık 1294 - 17 Ekim 1303 döneminde papalık yapan din adamı (d. 1235)

1347 - IV. Ludwig (Bavyeralı), Kutsal Roma İmparatoru (d. 1282)

1531 - Huldrych Zwingli, İsviçreli din adamı ve İsviçre Protestan Reformunun lideri (d. 1484)

1542 - Thomas Wyatt, İngiliz diplomat ve lirik şair (d. 1503)

1579 - Sokullu Mehmet Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1505)

1705 - Guillaume Amontons, Fransız fizikçi (d. 1663)

1889 - James Prescott Joule, İngiliz fizikçi (d. 1818)

1896 - Anton Bruckner, Avusturyalı besteci (d. 1824)

1897 - Léon Boëllmann, Fransız besteci (d. 1862)

1921 - Đorđe Simić, Sırp siyasetçi ve diplomat (d. 1843)

1937 - Grigori Gurkin, Rus Türkolog, etnograf ve ressam (d. 1870)

1940 - John Devey, İngiliz futbolcu (d. 1866)

1940 - Vita Volterra, İtalyan fizikçi ve matematikçi (d. 1860)

1944 - Józef Kałuża, Polonyalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1896)

1958 - Maurice de Vlaminck, Fransız ressam (d. 1876)

1961 - Chico Marx, Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusu (d. 1887)

1963 - Jean Cocteau, Fransız yazar ve ozan (d. 1889)

1965 - Dorothea Lange, Amerikalı belge fotoğrafçısı (d. 1895)

1968 - Selim Sarper, Türk siyasetçi (d. 1899)

1971 - Hikmet Kıvılcımlı, Türk komünist siyasetçi, yazar, yayıncı ve çevirmen (d. 1902)

1984 - Catharine Cox Miles, zeka ve deha üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı psikolog (d. 1890)

1985 - Metin Eloğlu, Türk şair (d. 1927)

1986 - Georges Dumézil, Fransız tarihçi ve dilbilimci (d. 1898)

1988 - Bonita Granville, Amerikalı oyuncu ve yapımcı (d. 1923)

1991 - Redd Foxx, Amerikalı stand-up komedyeni ve oyuncusu (d. 1922)

1995 - Şemsi Belli, Türk yazar (d. 1925)

1997 - Asuman Arsan, Türk oyuncu (d. 1934)

1999 - Fakir Baykurt, Türk yazar (d. 1929)

2005 - Edward Szczepanik, Polonyalı ekonomist ve Sürgündeki Polonya Hükûmeti'nin son Başbakanı (d. 1915)

2007 - Mehmed Uzun, Kürt asıllı Türk yazar (d. 1953)

2008 - Jörg Haider, Avusturyalı siyasetçi (d. 1950)

2008 - Neal Hefti, Amerikalı caz trompetçisi, besteci ve aranjör (d. 1922)

2008 - Nedret Selçuker, Türk gazeteci ve spiker (d. 1938)

2009 - Halit Refiğ, Türk sinema yönetmeni (d. 1934)

2010 - Georges Rutaganda, Ruanda Hutu milis Interahamwe 'de ikinci başkan yardımcısı (d. 1958)

2011 - Ion Diaconescu, Rumen antikomünist politikacı (d. 1917)

2011 - Frank Kameny, Amerikalı gök bilimci ve LGBT hakları eylemcisi (d. 1925)

2012 - Helmut Haller, Alman eski millî futbolcu (d. 1939)

2013 - María de Villota, İspanyol yarış pilotu (d. 1980)

2013 - Erich Priebke, Nazi Almanyası'nda Waffen-SS'de eski Hauptsturmführer (yüzbaşı) (d. 1913)

2016 - Patricia Barry, Amerikalı film, televizyon oyuncusu ve hayırsever (d. 1922)

2016 - Pia Hallström, İsveçli siyasetçi (d. 1961)

2016 - Jan Matocha, Çekoslovak kano yarışçısı (d. 1923)

2017 - James R. Ford, Amerikalı eğitimci, siyasetçi, iş insanı ve insan hakları aktivisti (d. 1925)

2017 - Chikara Hashimoto, Japon beyzbol oyuncususu ve aktör (d. 1933)

2017 - Clifford Husbands, Barbados'un eski Genel Valisi (d. 1926)

2017 - Lika Kavjaradze, Gürcü sinema oyuncusu (d. 1959)

2018 - Paul Andreu, Fransız mimar (d. 1938)

2018 - Doug Ellis, İngiliz iş insanı (d. 1924)

2018 - Labinot Harbuzi, İsveçli futbolcu (d. 1984)

2018 - Greg Stafford, Amerikalı video oyunu yapımcısı ve çizer (d. 1948)

2018 - Hebe Uhart, Arjantinli yazar ve akademisyen (d. 1936)

2019 - Robert Forster, Amerikalı oyuncu (d. 1941)

2019 - Aleksey Leonov, Sovyet kozmonot (uzayda yürüyen ilk insan) (d. 1934)

2019 - Ali Nahcıvani, Yüce Adalet Evi üyesi (d. 1919)

2020 - Hugo Arana, Arjantinli aktör ve komedyen (d. 1943)

2021 - İsmet Uçma, Türk siyasetçi (d. 1955)

2022 - Angela Lansbury, İngiliz oyuncu (d. 1925)

2022 - Doru Ana, Rumen aktör (d. 1954)

2022 - André Brassard, Kanadalı film yönetmeni, tiyatro yapımcısı, senarist ve aktör (d. 1946)

2022 - Rıza Roosta Azad, İranlı akademisyen ve profesör (d. 1962)

2025 - Diane Keaton, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve yönetmen (d. 1946)

2025 - Gildas Le Lidec, Fransız diplomat (d. 1947)