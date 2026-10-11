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Kaynak: İHA

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde yaşanan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise yangının büyümesine rağmen kurtarıldı.

Muzaffer K.’nin yaşadığı tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler gönderildi.

Alevlerin çevreye yayılmasına karşı müdahale sürerken ahırdaki hayvanların tahliyesi için de çalışma yürütüldü. Ev sahipleri ve köylüler, büyükbaş hayvanları ahırdan çıkararak kurtardı. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da katıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat boyunca sürdürdüğü müdahale sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Alevlerin etkisiyle evin tamamı yanarken yapı oturulamaz hale geldi. Yangının hangi nedenle başladığının tespit edilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.