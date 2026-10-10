İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Erhan Usta'dan Cevdet Yılmaz'a sert çıkış: "Devlet yönetmeyi mi bilmiyorsunuz?" - Resim : 1

Usta, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın 14 Mart 2026 tarihinde devlet protokolüne çağrıldığını, kendisine plaket verildiğini ve açılış gerçekleştirildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

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Erhan Usta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siz nasıl devlet yönetiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hırsız olduğu tescillenen, Pusula Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ı;

Daha dün, 14 Mart 2026’da devlet protokolüne çağırıyor, plaket veriyor, açılış yapıyor.

Sizin istihbarat kanalınız yok mu?

Birileri size talimat mı veriyor yoksa siz devlet yönetmeyi mi bilmiyorsunuz?

Cevap verin!”