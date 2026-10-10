İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönelik açıklamalarda bulundu.
Usta, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın 14 Mart 2026 tarihinde devlet protokolüne çağrıldığını, kendisine plaket verildiğini ve açılış gerçekleştirildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.
Erhan Usta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Siz nasıl devlet yönetiyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hırsız olduğu tescillenen, Pusula Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ı;
Daha dün, 14 Mart 2026’da devlet protokolüne çağırıyor, plaket veriyor, açılış yapıyor.
Sizin istihbarat kanalınız yok mu?
Birileri size talimat mı veriyor yoksa siz devlet yönetmeyi mi bilmiyorsunuz?
Cevap verin!”