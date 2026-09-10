Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket

Özdemir Araştırma 'Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız kim' sorusuna verilen yanıtlarda Dışişleri Hakan Fidan 7 genel başkanı geride bıraktı. İşte araştırmanın sonuçları...

Kaynak: Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 1

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir?" sorusunun yöneltildiği çalışmada, seçmen tercihlerinin önemli bir kısmının mevcut ve olası adaylar arasında dağıldığı görüldü.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 2

Kamuoyunda seçim tartışmaları sürerken Özdemir Araştırma tarafından yayımlanan Ağustos 2026 tarihli son ankete göre, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen eğilimleri netleşmeye başladı.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 3

Ağustos 2026 araştırmasının en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın oy oranı oldu.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 4

Ankette yer alan diğer siyasi aktörler ve oy oranları şu şekilde

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 5

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 12,9

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 6

Özdemir Araştırmanın basına yansıyan sonuçları şu şekilde....

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 7

İYİ Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu Müsavat Dervişoğlu: %1,2

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 8

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 13,0 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken,

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Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket - Resim: 9

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın oy oranı oldu. Fidan, yüzde 11,2’lik seçmen desteğiyle yarışta dördüncü sıraya yerleşerek anketin en öne çıkan sürpriz isimleri arasında gösterildi.

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