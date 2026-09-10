"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir?" sorusunun yöneltildiği çalışmada, seçmen tercihlerinin önemli bir kısmının mevcut ve olası adaylar arasında dağıldığı görüldü.
Cumhurbaşkanlığı adaylığında Hakan Fidan süprizi: İşte son anket
Özdemir Araştırma 'Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız kim' sorusuna verilen yanıtlarda Dışişleri Hakan Fidan 7 genel başkanı geride bıraktı. İşte araştırmanın sonuçları...Kaynak: Haber Merkezi
Kamuoyunda seçim tartışmaları sürerken Özdemir Araştırma tarafından yayımlanan Ağustos 2026 tarihli son ankete göre, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen eğilimleri netleşmeye başladı.
Ağustos 2026 araştırmasının en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın oy oranı oldu.
Ankette yer alan diğer siyasi aktörler ve oy oranları şu şekilde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 12,9
Özdemir Araştırmanın basına yansıyan sonuçları şu şekilde....
İYİ Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu Müsavat Dervişoğlu: %1,2
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 13,0 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken,
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın oy oranı oldu. Fidan, yüzde 11,2’lik seçmen desteğiyle yarışta dördüncü sıraya yerleşerek anketin en öne çıkan sürpriz isimleri arasında gösterildi.