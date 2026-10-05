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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 7 Ekim’de AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar, kentte protestoya neden oldu. TMMOB, İzmir Barosu, KESK, DİSK, İzmir Tabip Odası ve siyasi partilerin de aralarında bulunduğu İzmir Emek Demokrasi Güçleri, ÖSYM binası önünde bir araya geldi.

Tugay’ın 7 Ekim’de AKP Genel Merkezi’ne giderek partiye katılacağı ve rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı çeşitli gazeteciler tarafından öne sürüldü. Ancak Tugay veya AKP cephesinden geçişi doğrulayan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

POLİS YÜRÜYÜŞÜ ENGELLEDİ

ÖSYM binası önünde toplanan grup, Cemil Tugay hakkındaki parti değişikliği iddialarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak istedi. Güvenlik güçleri ise grubun önüne barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi.

YENİ Parti milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen, Ednan Arslan ve Ümit Özlale ile İl Başkanı Çağatay Güç, güvenlik güçleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yürüyüşün sonlandırılması ve grubun Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yeniden toplanmak üzere dağılması kararlaştırıldı.

KISA SÜRELİ YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

KESK üyesi Savaş Candemir ise müzakere sürecinin sonucunu beklemeden yürüyüşe geçeceklerini açıkladı. Bunun üzerine grubun önüne yeniden barikat kurulurken polis tarafından dağılma uyarısı yapıldı.

Grup, yaklaşık yarım saat sonra basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurarak alandan ayrıldı. Katılımcılar dağılmadan önce kısa süreli bir yürüyüş gerçekleştirdi.