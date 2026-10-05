Akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Ömer Halis Caddesi ile Şehit Erkan Durukan Caddesi Kavşağı sanayi yolu üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Ş.A.’nın kullandığı 42 YJ 453 plakalı SUV tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolünü kaybetti.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavşakta savrulan araç, yol kenarında bulunan bir iş yerinin avlu duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüyle beraber araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.