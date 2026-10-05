Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurstan çıktıktan sonra evine gitmek üzere yolu karşıya geçmeye çalışan A.B.A.’ya, yangın ihbarından dönen itfaiye aracı çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.B.A., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.