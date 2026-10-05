Kaynak: İHA

Aratol İstiklal Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, H.Ü.B. (46) idaresindeki 68 AAZ 161 plakalı otomobil ile F.A. (29) yönetimindeki 20 BV 825 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı sürücüler H.Ü.B. ve F.A., ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bulvar üzerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.