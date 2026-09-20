Kadir İnanır'ın 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından miras tartışması başladı. İnanır'ın uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural ile akrabaları arasında yaşanan tartışmaların ardından sanatçının geride bıraktığı mirasın ayrıntıları da gündeme geldi.
Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı
Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmasında, sanatçının geride bıraktığı servetin ayrıntıları ortaya çıktı. İnanır'ın ardında bıraktığı miras dudak uçuklatırken, servetindeki 'kurbağa' detayı ağızları açık bıraktı.Kaynak: Haber Merkezi
İnanır'ın gayrimenkuller, banka mevduatları, özel koleksiyonlar ve telif gelirlerinden oluşan mirasını son vasiyetnamesiyle Jülide Kural'a bıraktığı ileri sürüldü.
Çocuğu ve kardeşi bulunmayan oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle mirasından pay alma hakkı bulunmayan yeğenleri ise mahkeme salonunda bu duruma tepki gösterdi.
650 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKUL
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın mirası arasında İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar da yer alıyor.
Söz konusu taşınmazların toplam değerinin 650 milyon lira olduğu belirtildi.
İnanır'ın 25'ten fazla lüks saati, altın çakmakları, yüzükleri ve kalemlerinin toplam değerinin ise 50 milyon TL olduğu aktarıldı.
35 MİLYON LİRALIK KURBAĞA KOLEKSİYONU
Kadir İnanır'ın mirasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise yıllar boyunca oluşturduğu kurbağa figürü koleksiyonu oldu.
İnanır'ın dünyanın çeşitli yerlerinden yaptığı alımlarla 3 binden fazla kurbağa figürü topladığı öğrenildi.
Eşsiz ve özel tasarım koleksiyonlardan oluşan kurbağa figürlerinin toplam fiyatının ise ortalama 35 milyon TL olduğu belirtildi.
70 YIL BOYUNCA TELİF GELİRİ
Kadir İnanır'ın sanat hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldığı aktarıldı.
Sanatçının ölümünden sonra da yakınlarına 70 yıl boyunca telif hakkı kapsamında yıllık ortalama 10 milyon TL gelir sağlayacağı belirtildi.
İnanır'ın bankadaki mevduat hesaplarında ise 200 milyon TL'den fazla nakit para bulunduğu tahmin ediliyor.
MİRASÇI SAYISI 28
Avukat Hikmet Altun Kalem, miras sürecinde 28 mirasçı bulunduğunu açıkladı.
Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise bazı mirasçılara adres değişikliği ve seyahat gibi nedenlerle ulaşılamadığını belirterek eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.
İnanır'ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının büyük bölümünü uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı ileri sürüldü.
"BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ BİZE"
Aileye mirastan pay bırakılmadığını ileri süren Levent İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” ifadelerini kullandı.
İtirazlarının yalnızca ekonomik nedenlere dayanmadığını belirten İnanır, ailenin tamamen dışarıda bırakıldığını düşündüklerini dile getirdi.
ESKİ EŞTEN TEPKİ
Levent İnanır'ın, dayısının karar verme iradesine ilişkin sözlerine eski eşi Neslihan Acar da tepki gösterdi.
Acar, Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca inandığı değerleri savunduğunu, kararlı tutumu ve çevresine verdiği destekle hatırlandığını belirtti.
Tartışmaların ardından sosyal medyada Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir mesajın görüntüsü de paylaşıldı.
Neslihan Acar, eski bir fotoğrafı üzerinden tehdit mesajı aldığını ve mesajın 77 yaşındaki annesine gönderildiğini açıkladı. Kızı Öykü Arıca da paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.
Mesajın kaynağı ve içeriğine ilişkin iddialar konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bilgisi paylaşılmadı.
Tartışmalara ilişkin konuşan Jülide Kural ise yasını yaşamak istediğini belirterek Kadir İnanır'ın iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Kural, vasiyetnameyle ilgili sürecin hukuk çerçevesinde ilerleyeceğini söyledi.
Kural, açıklamasında “Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.
Vasiyetnamenin açıklanmasına ilişkin sürecin, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından 17 Aralık'taki duruşmada devam etmesi bekleniyor.