Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı

Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı

Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmasında, sanatçının geride bıraktığı servetin ayrıntıları ortaya çıktı. İnanır'ın ardında bıraktığı miras dudak uçuklatırken, servetindeki 'kurbağa' detayı ağızları açık bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 1

Kadir İnanır'ın 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından miras tartışması başladı. İnanır'ın uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural ile akrabaları arasında yaşanan tartışmaların ardından sanatçının geride bıraktığı mirasın ayrıntıları da gündeme geldi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 2

İnanır'ın gayrimenkuller, banka mevduatları, özel koleksiyonlar ve telif gelirlerinden oluşan mirasını son vasiyetnamesiyle Jülide Kural'a bıraktığı ileri sürüldü.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 3

Çocuğu ve kardeşi bulunmayan oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle mirasından pay alma hakkı bulunmayan yeğenleri ise mahkeme salonunda bu duruma tepki gösterdi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 4

650 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKUL

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın mirası arasında İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar da yer alıyor.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 5

Söz konusu taşınmazların toplam değerinin 650 milyon lira olduğu belirtildi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 6

İnanır'ın 25'ten fazla lüks saati, altın çakmakları, yüzükleri ve kalemlerinin toplam değerinin ise 50 milyon TL olduğu aktarıldı.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 7

35 MİLYON LİRALIK KURBAĞA KOLEKSİYONU

Kadir İnanır'ın mirasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise yıllar boyunca oluşturduğu kurbağa figürü koleksiyonu oldu.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 8

İnanır'ın dünyanın çeşitli yerlerinden yaptığı alımlarla 3 binden fazla kurbağa figürü topladığı öğrenildi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 9

Eşsiz ve özel tasarım koleksiyonlardan oluşan kurbağa figürlerinin toplam fiyatının ise ortalama 35 milyon TL olduğu belirtildi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 10

70 YIL BOYUNCA TELİF GELİRİ

Kadir İnanır'ın sanat hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldığı aktarıldı.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 11

Sanatçının ölümünden sonra da yakınlarına 70 yıl boyunca telif hakkı kapsamında yıllık ortalama 10 milyon TL gelir sağlayacağı belirtildi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 12

İnanır'ın bankadaki mevduat hesaplarında ise 200 milyon TL'den fazla nakit para bulunduğu tahmin ediliyor.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 13

MİRASÇI SAYISI 28

Avukat Hikmet Altun Kalem, miras sürecinde 28 mirasçı bulunduğunu açıkladı.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 14

Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise bazı mirasçılara adres değişikliği ve seyahat gibi nedenlerle ulaşılamadığını belirterek eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 15

İnanır'ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının büyük bölümünü uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı ileri sürüldü.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 16

"BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ BİZE"

Aileye mirastan pay bırakılmadığını ileri süren Levent İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” ifadelerini kullandı.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 17

İtirazlarının yalnızca ekonomik nedenlere dayanmadığını belirten İnanır, ailenin tamamen dışarıda bırakıldığını düşündüklerini dile getirdi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 18

ESKİ EŞTEN TEPKİ

Levent İnanır'ın, dayısının karar verme iradesine ilişkin sözlerine eski eşi Neslihan Acar da tepki gösterdi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 19

Acar, Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca inandığı değerleri savunduğunu, kararlı tutumu ve çevresine verdiği destekle hatırlandığını belirtti.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 20

Tartışmaların ardından sosyal medyada Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir mesajın görüntüsü de paylaşıldı.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 21

Neslihan Acar, eski bir fotoğrafı üzerinden tehdit mesajı aldığını ve mesajın 77 yaşındaki annesine gönderildiğini açıkladı. Kızı Öykü Arıca da paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 22

Mesajın kaynağı ve içeriğine ilişkin iddialar konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bilgisi paylaşılmadı.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 23

Tartışmalara ilişkin konuşan Jülide Kural ise yasını yaşamak istediğini belirterek Kadir İnanır'ın iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Kural, vasiyetnameyle ilgili sürecin hukuk çerçevesinde ilerleyeceğini söyledi.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 24

Kural, açıklamasında “Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

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Kadir İnanır'ın gizemli mirası ortaya çıktı: Kurbağa detayı ağızları açık bıraktı - Resim: 25

Vasiyetnamenin açıklanmasına ilişkin sürecin, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından 17 Aralık'taki duruşmada devam etmesi bekleniyor.

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