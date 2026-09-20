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Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Kayıt dışı para transferleri ve kara para aklama suçlamalarıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 23 şirkete kayyum atandı. Soruşturmada şu ana kadar MASAK tarafından tespit edilen illegal para trafiği 100 milyar TL'yi aştı.

Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma dahilinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dördüncü dalga operasyonun düğmesine bastı.

4. DALGA OPERASYON: 29 GÖZALTI, 23 ŞİRKETE KAYYUM

Kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar devam ederken, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada; örgütle bağlantılı şahıs ve şirketlerin mali hareketleri organize ettiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması yönünde faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ele geçirilen dijital materyaller, tanık beyanları ve finansal kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların titizlikle incelendiği vurgulandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE OPERASYON DALGALARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle bir ilgisinin bulunmadığını ve tamamen şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğünü açıklamıştı. Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantısı bulunan 32 şirket mercek altına alınırken; bunlar arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren markalar yer aldı.

MASAK incelemelerinde, örgüt tarafından çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarılan paranın 100 milyar TL'yi aştığı tespit edildi. Süreçte gerçekleşen diğer operasyon dalgaları ise şöyle gelişti:

İLK DALGA:

Soruşturmanın ilk ayağında 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden, aralarında lider Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı.

İKİNCİ DALGA:

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço sistemini kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyeleri İsa A. ve Taner Ç. yer aldı.

ÜÇÜNCÜ DALGA:

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda düzenlenen üçüncü operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı.