Neuralink’in paylaştığı görüntülerde, bir deneme katılımcısının konuşma arayüzünü kullanarak “Seni seviyorum” ifadesini yazdığı görüldü. Mesajın ardından katılımcının eşinin duygusal tepkisi de görüntülendi.

Şirket, daha sonra yayımladığı uyarıda kullanılan cihazın hâlen araştırma aşamasında olduğunu ve onaylanmadığını vurguladı. Neuralink ayrıca videonun gönüllü bir katılımcının deneyimini yansıttığını belirtti.

Paylaşımda, “Neuralink cihazları deneysel niteliktedir ve FDA veya diğer düzenleyici otoriteler tarafından onaylanmamıştır. Bu video, gönüllü klinik deneme katılımcılarının kişisel deneyimlerini paylaşmasını içermektedir; bu deneyimler tüm katılımcıları veya gelecekteki sonuçları yansıtmayabilir” ifadeleri kullanıldı.

Neuralink teknolojisi, “düşünceleri doğrudan okuyan” bir cihaz değil. Beyindeki nöronların elektriksel faaliyetlerini kaydediyor ve bu sinyallerdeki örüntüleri yapay zekâ/algoritmalarla kullanıcının yapmak istediği harekete dönüştürüyor.