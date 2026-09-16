Kaynak: İHA

Gazze’nin batısında, İsrail saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bir bina yıkıldı. Yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR ARANIYOR

Gazze’deki Sivil Savunma Teşkilatı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, daha önceki saldırılarda hasar gören binanın yıkılması sonucu çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Ekiplerin, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak ve yaralıları kurtarmak amacıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BİNA YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU

Yıkılan 6 katlı binada, saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yerinden edilmiş 60 Filistinlinin kaldığı belirtildi.

Olayda şu ana kadar en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Enkazdaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.