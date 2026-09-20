Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde mali verilerin derinlemesine araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) resmi talimat gönderdi.

DÖRT DEV ŞİRKET VE YÖNETİCİLERİ HEDEFTE

17 Eylül 2026 tarihli talimat yazısında; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı alt şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi. Başsavcılık, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham veri halinde ivedilikle iletilmesini talep etti.

YAKINLARIN KRİPTO VE PARA HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR

Mali inceleme yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmadı. Soruşturma kapsamında 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da tüm para ve kripto varlık hareketleri mercek altına alındı. Bu adımla, fon yöneticilerinin kendi hesapları ya da yakınları üzerinden yurt dışına doğrudan veya dolaylı yoldan para ve kripto varlık aktarıp aktarmadıklarının netleştirilmesi hedefleniyor. Gizlilik kararı bulunan dosyada işlemlerin aciliyetle tamamlanması istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.

Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta dört şüpheli tutuklanmıştı.Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri konulmuştu.