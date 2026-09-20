Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı

AA Analiz için kaleme aldığı yazıda Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilme imkanı da tanıyacak olan yeni anayasanın Türkiye için artık "kaçınılmaz" olduğunu savunurken, anayasanın hangi başlıklarının korunması gerektiğine ilişkin de mesajlar verdi.