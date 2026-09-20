Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uçum, 1982 Anayasası'nın maddelerinin üçte ikisinin darbe ürünü olma özelliğini sürdürdüğünü savunurken yeni anayasa için kırmızı çizgiyi açıkladı.Kaynak: AA
AA Analiz için kaleme aldığı yazıda Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilme imkanı da tanıyacak olan yeni anayasanın Türkiye için artık "kaçınılmaz" olduğunu savunurken, anayasanın hangi başlıklarının korunması gerektiğine ilişkin de mesajlar verdi.
YENİ ANAYASA İÇİN 29. DÖNEM VURGUSU
Uçum, yeni anayasanın TBMM'nin 28. döneminde yapılma ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını ancak zaman yönetimi ve üzerinde çalışılması gereken konular nedeniyle 29. dönemin daha gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti.
Uçum, nihai kararın demokratik siyasi liderliğe ve TBMM'ye ait olduğunu belirtti.
"1982 ANAYASASI'NIN ÜÇTE İKİSİ DARBE ÜRÜNÜ"
1982 Anayasası'nın mevcut durumuna da değinen Uçum, yürürlükte 154 madde bulunduğunu belirtti.
Uçum'un verdiği bilgilere göre bu maddelerin 103'ünün 58'inde hiç değişiklik yapılmadı, 45'inde ise tali değişiklikler gerçekleştirildi.
Uçum, bu nedenle mevcut anayasanın yaklaşık üçte ikisinin, aradan geçen 44 yıla rağmen darbe ürünü olma özelliğini sürdürdüğünü iddia etti.
Uçum, ilk dört maddenin esaslarının korunacağını, yürütme ve yürürlük maddeleri çıkarıldığında geriye kalan 97 maddenin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
İLK DÖRT MADDE VE YÜZDE 50+1 İÇİN "KIRMIZI ÇİZGİ"
Uçum, yeni anayasada bazı başlıkların korunması gerektiğini açık şekilde ifade etti.
Buna göre Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik ve demokratik hukuk devleti başlıklarını kırmızı çizgi olarak nitelendirdi.
Uçum ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin korunması gereken bir değer olduğunu belirterek, sistemin işleyişindeki halk iradesini güçlendirdiğini savunduğu iki oy hakkı ve yüzde 50+1 kuralının değiştirilemeyeceğini ifade etti.
"YENİ ANAYASA SADECE İHTİYAÇ DEĞİL, ZORUNLULUKTUR"
Uçum, yeni anayasanın yalnızca bir ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda "zorunluluk" olduğunu iddia etti.
Uçum, Yeni anayasanın yanı sıra TBMM İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarının da yenilenmesi ihtiyacına dikkat çekti.
Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu olarak bu alanlarda fikri destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yazısının sonunda, TBMM'nin en geç 29. dönemde yeni anayasayı yapması halinde bunun halk oylamasına sunulacağını ve yüksek oy oranıyla kabul edileceğini öngördüğünü ifade etti.