Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uçum, 1982 Anayasası'nın maddelerinin üçte ikisinin darbe ürünü olma özelliğini sürdürdüğünü savunurken yeni anayasa için kırmızı çizgiyi açıkladı.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 2

AA Analiz için kaleme aldığı yazıda Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilme imkanı da tanıyacak olan yeni anayasanın Türkiye için artık "kaçınılmaz" olduğunu savunurken, anayasanın hangi başlıklarının korunması gerektiğine ilişkin de mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 3

YENİ ANAYASA İÇİN 29. DÖNEM VURGUSU

Uçum, yeni anayasanın TBMM'nin 28. döneminde yapılma ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını ancak zaman yönetimi ve üzerinde çalışılması gereken konular nedeniyle 29. dönemin daha gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 4

Uçum, nihai kararın demokratik siyasi liderliğe ve TBMM'ye ait olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 5

"1982 ANAYASASI'NIN ÜÇTE İKİSİ DARBE ÜRÜNÜ"

1982 Anayasası'nın mevcut durumuna da değinen Uçum, yürürlükte 154 madde bulunduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 6

Uçum'un verdiği bilgilere göre bu maddelerin 103'ünün 58'inde hiç değişiklik yapılmadı, 45'inde ise tali değişiklikler gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 7

Uçum, bu nedenle mevcut anayasanın yaklaşık üçte ikisinin, aradan geçen 44 yıla rağmen darbe ürünü olma özelliğini sürdürdüğünü iddia etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 8

Uçum, ilk dört maddenin esaslarının korunacağını, yürütme ve yürürlük maddeleri çıkarıldığında geriye kalan 97 maddenin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 9

İLK DÖRT MADDE VE YÜZDE 50+1 İÇİN "KIRMIZI ÇİZGİ"

Uçum, yeni anayasada bazı başlıkların korunması gerektiğini açık şekilde ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 10

Buna göre Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik ve demokratik hukuk devleti başlıklarını kırmızı çizgi olarak nitelendirdi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 11

Uçum ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin korunması gereken bir değer olduğunu belirterek, sistemin işleyişindeki halk iradesini güçlendirdiğini savunduğu iki oy hakkı ve yüzde 50+1 kuralının değiştirilemeyeceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 12

"YENİ ANAYASA SADECE İHTİYAÇ DEĞİL, ZORUNLULUKTUR"

Uçum, yeni anayasanın yalnızca bir ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda "zorunluluk" olduğunu iddia etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 13

Uçum, Yeni anayasanın yanı sıra TBMM İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarının da yenilenmesi ihtiyacına dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 14

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu olarak bu alanlarda fikri destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni anayasa çıkışı: Kırmızı çizgi açıklandı - Resim: 15

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yazısının sonunda, TBMM'nin en geç 29. dönemde yeni anayasayı yapması halinde bunun halk oylamasına sunulacağını ve yüksek oy oranıyla kabul edileceğini öngördüğünü ifade etti.

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