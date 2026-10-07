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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplanan Üçlü Danışma Kurulu, 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni nesil çalışma modellerini masaya yatırdı.

Bakan Işıkhan, temel hedeflerinin tek tip bir mesai anlayışı dayatmak yerine; hem işletmelerin hem de farklı çalışan gruplarının beklentilerine yanıt verecek, çalışan haklarını güvence altına alan kapsayıcı bir çalışma hayatı inşa etmek olduğunu vurguladı.

'HEDEFİMİZ KAPSAYICI BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK'

Merkez Bankasının 2025 yılı 3. Enflasyon Raporu’ndaki tespitlere de atıfta bulunulan toplantıda, çalışma hayatına katılımda zorluk çeken grupların iş gücüne dahil edilmesinin kritik önem taşıdığı belirtildi.

Işıkhan, şunları söyledi:

"Raporda, potansiyel iş gücünün heterojen bir yapıya sahip olduğu ve farklı demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceğine vurgu yapılıyor. Kadın istihdamını hedeflediğimiz İş Pozitif ve özellikle genç istihdamını desteklediğimiz Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) gibi programlar aracılığıyla bu konuda önemli adımlar attık. Aktif iş gücü hizmetlerimiz aracılığıyla tüm çalışanlarımıza odaklanan politikalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır. Bizim yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarımızın temelinde de bu anlayış yatmaktadır.”

Işıkhan, bu yaklaşımın, Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüştüğüne ifade ederek, "OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür." dedi.