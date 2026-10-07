Honda'dan devrim niteliğinde teknoloji: Şarj için durmak tarih olacak

Honda’nın belirttiğine göre sistem sadece sıfırdan inşa edilen yeni otoyollara özel tasarlanmıyor. Enerji aktaran modüller, mevcut asfaltın belli kesimleri kazılarak yolun bünyesine kolayca yerleştirilebilecek. Bu pratik yaklaşım, ileride yürütülecek bakım ve yenileme süreçlerinde parçaların rahatça değiştirilmesini yahut güncellenmesini amaçlıyor.

Teknolojinin kitlesel kullanıma ne zaman sunulacağı şimdilik netlik kazanmadı. Honda, bu altyapının geleneksel hızlı şarj istasyonlarına oranla kurulum maliyetine dair de bir detay paylaşmadı. Sistemin ticari uygulanabilirliğinin ilerleyen aşamalarda net bir şekilde değerlendirileceği ifade ediliyor.