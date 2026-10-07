Şarj için durmak tarihe karışabilir: Honda’dan otomobil dünyasını değiştirecek teknoloji!
Honda, elektrikli araç ve kamyonlara yoldan kablosuz enerji aktaracak sistemi 2027’den itibaren Japonya’da gerçek trafik koşullarında deneyecek.
Honda'dan devrim niteliğinde teknoloji: Şarj için durmak tarih olacak
Honda, elektrikli araçların durmadan şarj olmasını sağlayan kablosuz yol teknolojisini 2027’de otoyollarda test edecek. Yol altına gömülen sistem, seyir halindeki araçlara 150 kW’a kadar yüksek güç aktaracak.Kaynak: Diğer
Şarj için durmak tarihe karışabilir: Honda’dan otomobil dünyasını değiştirecek teknoloji!
Honda, elektrikli otomobillerin şarj molası ihtiyacını azaltmayı hedefleyen yeni bir yol teknolojisini gerçek otoyol şartlarında test etmeye hazırlanıyor. Şirketin Taisei Corporation ve Taisei Rotec ortaklığıyla geliştirdiği sistem, otomobillere ve dev elektrikli kamyonlara hareket halindeyken kablosuz biçimde enerji aktarabiliyor.
Planlamaya göre kamusal yollardaki testler, Japonya’nın Nisan 2027’de başlayacak mali yılı itibarıyla start alacak. Denemeler, Chiba bölgesinde yer alan Tateyama Otoyolu’nda gerçek trafik akışı içinde gerçekleştirilecek.
TESTLER 2027 YILINDA BAŞLAYACAK
Sistem, yol zeminine gömülen enerji aktarım üniteleriyle çalışıyor. Araçlardaki alıcı donanım, bu ünitelerden yayılan elektriği kablosuz şekilde alarak doğrudan bataryaya aktarıyor. Böylelikle elektrikli araçlar, özel hazırlanmış yol kesimlerinden geçerken bataryalarını doldurabilecek.
Honda ve ortakları, teknolojinin bilhassa uzun yol katetmesi gereken ticari araçlar ve kamyonlar için büyük avantaj sunacağını öngörüyor. Projede ağır ticari araçlara yönelik 150 kW’a varan güç aktarımı hedefleniyor. Şirketler ayrıca araçlar yüksek süratle ilerlerken enerji aktarımının kesintisiz biçimde süratle devam edip etmediğini detaylıca inceleyecek.
Teknolojinin aşması gereken en kritik konulardan biri dayanıklılık olacak. Yolun altına entegre edilen donanımın yaklaşık 20 tonluk ticari taşıtların oluşturduğu ağır yüke dayanması bekleniyor. Bu doğrultuda şirketler, 2026’nın sonlarına doğru yeni bir test parkuru kurarak gerçek taşıtlarla uzun soluklu dayanıklılık testleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Test sahasında yaklaşık bir milyon tekerlek geçişini taklit eden denemeler yürütülecek. Enerji aktarım performansının yanında, sistemden çevreye yayılan elektromanyetik alan seviyesi de hassasiyetle denetlenecek.
Honda’nın belirttiğine göre sistem sadece sıfırdan inşa edilen yeni otoyollara özel tasarlanmıyor. Enerji aktaran modüller, mevcut asfaltın belli kesimleri kazılarak yolun bünyesine kolayca yerleştirilebilecek. Bu pratik yaklaşım, ileride yürütülecek bakım ve yenileme süreçlerinde parçaların rahatça değiştirilmesini yahut güncellenmesini amaçlıyor.
Teknolojinin kitlesel kullanıma ne zaman sunulacağı şimdilik netlik kazanmadı. Honda, bu altyapının geleneksel hızlı şarj istasyonlarına oranla kurulum maliyetine dair de bir detay paylaşmadı. Sistemin ticari uygulanabilirliğinin ilerleyen aşamalarda net bir şekilde değerlendirileceği ifade ediliyor.