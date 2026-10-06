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Kaynak: AA / DHA / İHA

Abdulkadir Selvi, Tera ve Pusula soruşturmasıyla ilgili Hürriyet'teki bugünkü yazısında Katılımevim’e ilişkin dikkat çeken sorular gündeme getirdi. Selvi, “Katılımevim’in arkasındaki güç kimdi?” sorusunu yönelterek şirketin önünü açtığını öne sürdüğü Meclis düzenlemesine dikkat çekti.

Selvi, Katılımevim’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere de işaret ederek şirketin 2024-2025 döneminde katılım bankası kurma izni aldığını belirtti. BDDK kayıtlarına göre de 12 Aralık 2024 tarihinde 10 milyar lira kuruluş sermayeli Katılımevim Katılım Bankası AŞ’nin kurulmasına izin verilmişti.

“HANGİ GÜÇ ÖNÜNÜ AÇTI?”

Selvi yazısında, Katılımevim açısından sürecin yalnızca son dönemde yaşanan gelişmelerle sınırlı olmadığını söyledi.

“Belli ki örgütlü bir yapı yürü ya kulum demiş” ifadelerini kullanan Selvi, Tera başta olmak üzere fon soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerin son dört ayda büyük vurgunlara imza attığını öne sürdü. Selvi’ye göre bu sürecin yapı taşları ise 2022 yılında döşenmeye başlandı.

PUSULA VE TERA BAĞLANTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Selvi, fon krizinin patlak vermesinden birkaç gün önce Pusula’nın Tera’ya devredildiğini de hatırlattı.

Tera Grubu ile Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin devri konusunda Eylül 2026’da anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Devir kapsamında Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası’nın da yer aldığı açıklanmıştı.

Selvi ayrıca Tera’nın patronu Emre Tezmen’in sorgusunda Pusula’yı “önemli bir ismin tavsiyesi” üzerine aldığını söylediğini aktardı.

“KİM ACABA BU ÖNEMLİ ŞAHIS?”

Selvi, yazısının sonunda ise Tezmen’in ifadesinde geçen bu kişiye dikkat çekerek “Kim acaba bu önemli şahıs?” sorusunu gündeme taşıdı.

Öte yandan Tera Grubu ile Pusula Finans Holding arasındaki planlanan devir sürecinde yönetim değişiklikleri de yaşanmıştı. Emre Tezmen ve Erkan Kilimci’nin Pusula Finans Holding yönetimine atanmasının ardından her iki ismin de daha sonra görevlerinden ayrıldığı açıklanmıştı.