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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026)

Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026)

Meteoroloji’nin 6 Ekim raporuna göre Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu’da başlayan gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı, öğle saatlerinde doğu ve güney kesimlerde kuvvetlenecek. Akşam doğuya çekilen yağışlar, gece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sürecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 2

Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 4

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 5

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 6

TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 7

06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde yurt genelinde batı ve iç kesimler parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisinde kalırken, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava hakim oluyor. Konya, Mersin ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü kuvvetli yağışlar görülürken, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca Şırnak ve Hakkari çevrelerinde de kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 8

12:00 - 18:00

Günün ortasında yağışlı sistem etki alanını genişleterek Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamına yayılıyor. Batı kesimlerde güneşli ve parçalı bulutlu hava devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin geneli ile Doğu Güneydoğu hattında (Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevresi) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 9

18:00 - 00:00

Akşam saatlerine doğru yağışlı sistem doğu bölgelere çekilmeye başlıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz genelinde hava parçalı ve az bulutlu bir hal alırken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun büyük kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Özellikle Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum hattında yağışların kuvvetini koruyacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 10

00:00 - 06:00

Gece saatlerinden itibaren yağışlar yurt genelinde etkisini büyük ölçüde kaybediyor. Ülkenin batı, iç ve güney kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, gök gürültülü sağanak yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde (Erzurum, Bingöl, Bitlis çevresi) ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel ve kuvvetli olarak etkisini sürdürüyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 11

6 Ekim Salı bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 12

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 13

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 14

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve K. Maraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 15

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

15 31
Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 16

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16 31
Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 17

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 31
Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 19

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 20

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 21

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 23

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 24

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 25

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 26

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 27

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 28

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerde yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 29

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 30

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış (6 Ekim 2026) - Resim: 31

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga; 0,25 ila 0, 50 m. Görüş: İyi yağış anında orta.

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