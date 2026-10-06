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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletinin Grand Island kentinde düzenlenen ara seçim mitinginde İran savaşı ve artan enerji fiyatları hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Savaş nedeniyle yükselen fiyatların geçici olduğunu savunan Trump, ekonomik maliyetlerin ülkenin ve dünyanın güvenliği karşılığında kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Trump’ın mitingde kullandığı ve ABD genelinde büyük tartışma başlatan ifadeleri şöyle oldu:

"Bu, dünyayı ve ülkemizi güvende tutmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel. Bir şehri yok edebilirler. Los Angeles'ı yok etsinler, San Diego'yu yok etsinler. Bu çok küçük bir bedel."

Konuşmasının devamında ABD'nin İran karşısında askeri olarak üstün durumda olduğunu savunan Trump, "İran'ı perişan ediyoruz. Bunu biliyorsunuz değil mi?" sözleriyle meydandakilere seslendi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan ABD Başkanı, yürütülen askeri operasyonların bilançosuna ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Donanmalarını yok ettik. Hava kuvvetlerini yok ettik. Liderlerini yok ettik."

"Radarlarını imha ettik. Uçaksavarlarını etkisiz hale getirdik."

"SAVAŞ ÇOK YAKINDA BİTECEK, PETROL AKIŞI ARTTI"

Çatışmaların sona ermesinin ardından küresel enerji fiyatlarının hızla gerileyeceğini öne süren Trump, savaşın "öyle ya da böyle" çok yakında biteceğini iddia etti.

ABD Donanması'nın İran'a uyguladığı deniz ablukasında büyük başarı yakaladığını savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan şu anda savaştan öncesine kıyasla çok daha fazla petrol geçirildiğini de sözlerine ekledi.