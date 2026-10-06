UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta mücadelesinde A Milli Takım, deplasmanda İtalya’ya 3-1 yenilerek gruptaki 4. maçından da puansız ayrıldı.
Nihat Kahveci çıldırdı: Biz kimi yeneceğiz? En kötü jenerasyon
İtalya karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, hem A Milli Takım’ın performansına hem de Türk futbolunda gündemi sarsan "Hakemler Dosyası" soruşturmasına dair sert açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Pio Esposito kaydederken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Aral Şimşir’den geldi. Bu sonuçla Roberto Mancini yönetimindeki İtalya puanını 7’ye çıkarıp ikinci sıraya yükselirken, Türkiye grupta son sırada kaldı.
"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ İTALYA JENERASYONU"
Karşılaşmanın ardından sahada sergilenen oyunu sert bir dille eleştiren Nihat Kahveci, rakibin yetersizliğine rağmen milli takımın varlık gösteremediğini vurguladı:
"İlk yarıda yediğimiz gol şaka gibi. Pozisyon vermiyoruz; bir orta geliyor, Scamacca vuruyor, Ozan'a çarpıp gol oluyor. Maç öncesinde bir gram umudumuz yoktu ama İtalya'yı izledim, hiçbir şey yapmıyorlar; üç pas bile üst üste yapamıyorlar."
"Hayatım boyunca İtalya’yı izledim, futbolcuyken de karşılaştım. Bu takımın 4 Dünya Kupası var, dev kulüpleri var. Yemin ediyorum hayatımda gördüğüm en kötü İtalya jenerasyonu bu ama yine de 3 yedik."
Atılan golden hemen sonra yenilen gole de tepki gösteren Kahveci, "Gol attık, 3 dakika sonra serbest vuruştan nasıl gol yeriz? Şu beraberliğin keyfini 10 dakika yaşasaydık ya! Rakip iyi yeniliyoruz, rakip kötü yine yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz? 7 maçta 6 mağlubiyet oldu, yemin ederim ruhum daraldı," ifadelerini kullandı.
"AKLIMIZI KAYBETSEK YERİDİR"
Milli takımın gidişatının yanı sıra son günlerde patlak veren "Hakemler Dosyası" soruşturması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumuna da değinen deneyimli yorumcu, yönetimin sorumluluk alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Enteresan bir ortamdayız. Derbileri yöneten bir hakem tutuklanıyor. Federasyon başkanı çıkıp 'Benim sessizliğimi ne zannediyorsunuz? İstifa etmem, temizlemeye geldim' diyor. MHK Başkanı'nı da hakem kadrosunu da siz seçtiniz. Sorumlu olduğun kurumla ilgili 'Ben temizliyorum' diyorsun."
"Gerçekten aklımızı kaybetsek yeridir. Bize 'A Ligi'ne çıkmasaydık, Dünya Kupası'na gitmeseydik' dedirtiyorlar. Suçlu da biziz çünkü bu jenerasyona güvendik, 'Bizim Çocuklar' dedik. Hep beraber istifa edelim bari!"
"BİRİ DESİN Kİ BU BİR KABUS"
Gruptaki puan tablosuna bakmak dahi istemediğini belirten Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ekrana bakasım sıfır. Puanımızın yanında eksi 9 averaj yazıyor. Biz neyi yaşıyoruz? Biri çıkıp bunun bir kabus, bir rüya ya da gelişmeyen bir yapay zeka olduğunu söylesin artık."