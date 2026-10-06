Nihat Kahveci çıldırdı: Biz kimi yeneceğiz? En kötü jenerasyon

"İlk yarıda yediğimiz gol şaka gibi. Pozisyon vermiyoruz; bir orta geliyor, Scamacca vuruyor, Ozan'a çarpıp gol oluyor. Maç öncesinde bir gram umudumuz yoktu ama İtalya'yı izledim, hiçbir şey yapmıyorlar; üç pas bile üst üste yapamıyorlar."