SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek

9.000 prim günüyle emekli olan bir esnaf ile 3.600 günle emekli olan bir vatandaşın aynı taban aylığını (23.552 TL) almasının kamuoyunda ciddi bir serzeniş yarattığını vurgulayan Bal; yeni dönemde en düşük emekli maaşı sistemine ek gelir kriteri getirilmesinin veya maaş artışlarının Meclis kararı beklenmeksizin enflasyon oranında otomatik olarak güncellenmesinin masadaki formüller arasında olduğunu ifade etti.