Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek

SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek

SGK Uzmanı Murat Bal, Ocak ayı maaş zamlarına dair birçok emekliye kritik uyarıda bulundu. Bal, maaşlarının düşeceğini ifade etti.

Kaynak: Diğer
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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 1

SGK Uzmanı Murat Bal, TV100 canlı yayınında milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Ocak ayı maaş zamlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 2

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11, memurlar için ise yüzde 9 civarında bir artış öngören Bal; en düşük emekli maaşı uygulaması Meclis kararıyla uzatılmazsa birçok emeklinin maaşının düşebileceği uyarısında bulundu.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 3

Merkez Bankası'nın beklenti anketlerinin ve yılın ikinci yarısına ait ilk üç aylık verilerin netleşmeye başladığını belirten SGK Uzmanı Murat Bal, şu anki tablonun SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 5,6'lık bir zammı garantilediğini ifade etti.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 4

Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası öngörüleri doğrultusunda yüzde 30 bandında gerçekleşmesi halinde ise bu artışın yüzde 11 civarına yükseleceğini belirtti.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 5

Memur ve memur emeklilerinin durumunun toplu sözleşme nedeniyle farklı hesaplandığını hatırlatan Bal, "Memurlarımız toplu sözleşmeden yüzde 7 fark alacaklar. Enflasyon bu rakamın üzerinde çıkarsa aradaki fark da eklenecek ve net artış oranı yüzde 8,5 - 9 seviyelerini bulabilecek" dedi.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 6

Murat Bal'ın açıklamalarındaki en kritik noktalardan biri, halihazırda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşına yönelik yasal düzenlemenin geleceği oldu.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 7

En düşük emekli maaşı uygulamasının her 6 ayda bir Meclis'ten geçen yeni bir kanunla sürdürüldüğüne dikkat çeken Bal, tehlikeyi şu sözlerle özetledi:

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 8

"Eğer yeni dönemde bu kanun uzatılmazsa, vatandaşlar kendi kök maaşlarına geri dönecek. Kök maaşı 18.000 TL olan bir emekli, maaşına zam gelse bile Hazine desteği kesileceği için eline geçen tutarda düşüş yaşayabilir. Yüzde 30'luk yıllık enflasyon zammının şu anki taban aylığa yansıtılması durumunda en düşük emekli maaşının 25.900 - 26.000 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor."

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 9

Bal, siyasi gerçeklikler göz önüne alındığında, hükümetin emekli maaşlarında düşüşe yol açacak radikal bir kesintiye gitmesini beklemediğini sözlerine ekledi.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını hatırlatan Bal, sistemdeki prim adaletsizliğinin hükümetin de gündeminde olduğunu belirtti.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 11

9.000 prim günüyle emekli olan bir esnaf ile 3.600 günle emekli olan bir vatandaşın aynı taban aylığını (23.552 TL) almasının kamuoyunda ciddi bir serzeniş yarattığını vurgulayan Bal; yeni dönemde en düşük emekli maaşı sistemine ek gelir kriteri getirilmesinin veya maaş artışlarının Meclis kararı beklenmeksizin enflasyon oranında otomatik olarak güncellenmesinin masadaki formüller arasında olduğunu ifade etti.

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SGK uzmanı Murat Bal uyardı: Birçok emeklinin maaşı düşecek - Resim: 12
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