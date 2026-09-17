Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını, seyir halindeki saman balyası yüklü tıra sıçradı. Sürücünün hızlı müdahalesiyle aracın kupası alevlerden kurtarıldı.
Yangın, Kadirli yolu Vayvaylı ile Yalnızdut köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan anız yangınından sıçrayan alevler, saman balyası yüklü tırın dorsesine ulaştı.
KUPAYI DORSEDEN AYIRDI
Alevleri fark eden sürücü, tırı durdurarak kupayı yanan dorseden ayırdı ve güvenli bir bölgeye çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Saman balyalarını saran alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.