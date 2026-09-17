Kaynak: Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların ardından motorinin litre fiyatı 100 lirayı aştı. Böylece Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında ilk kez 3 haneli fiyatlar görülmeye başlandı.

Akaryakıt istasyonundaki fiyat güncellemesini görüntüleyen bir vatandaş, motorinin 100 lirayı aşmasına tepki gösterdi. Fiyat tabelasını kayda alan vatandaş, “Vatana, millete hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Motorin fiyatının 3 haneli rakamlara ulaşması sosyal medyada da gündem olurken, akaryakıttaki artışların ulaşım ve taşımacılık başta olmak üzere birçok alanda maliyetleri artırabileceği belirtiliyor.