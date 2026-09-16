Kaza, Bozova ilçesindeki Kaplan Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçeden fıstık yüklediği traktörle seyir hâlinde olan S.D., direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.D., ambulansla Bozova Devlet Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Şarampole devrilen traktör, olay yerine getirilen vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.