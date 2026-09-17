UEFA Avrupa Ligi'nde üç eleme turunu başarıyla geçerek adını lig aşamasına yazdıran temsilcimiz Beşiktaş ilk hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor.
Vincenzo Italiano yönetiminde sezona formda bir giriş yapan Siyah Beyazlılar, Avrupa Ligi lig aşamasına da taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Tüpraş Stadyumu'nda saat 22:00'da başlayacak zorlu karşılaşmada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalıyor.
BEŞİKTAŞ-MARSİLYA İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Højbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.
BEŞİKTAŞ 1-0 MARSİLYA CANLI ANLATIM
1' İtalyan hakem Andrea Colombo'nun ilk düdüğüyle Beşiktaş-Marsilya maçı başladı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ
3' Beşiktaş İlhan Fakılı ile tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren İlhan'ın şutunda savunmadan seken top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
VLAHOVIC'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA
4' Maça baskılı başlayan Beşiktaş'ta bu kez Vlahovic tehlike yarattı. Ceza sahasına doğru gelen topu göğsüyle kontol ettikten sonra kaleyi düşündü. Vlahovic'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
GARCIA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
8' Marsilya atağında Garcia ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde dışarı çıktı.
CERNY ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI
9' Sağ kanatta topla buluşan Vaclav Cerny içeri doğru sokularak ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak istediği gibi vuramadı. Top üstten auta giti.
NUBEL GOLE İZİN VERMEDİ
12' Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top kalesinde tehlikeye dönüştü. Abdallah'ın şutunda Nübel köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
BEŞİKTAŞ İLHAN'IN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ
15' Beşiktaş harika bir atakla golü buldu. Olaitan'ın nefis ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Fakılı klas bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu.
BEŞİKTAŞ HIZLI PASLARLA KALEYE İNDİ ANCAK SONUNU GETİREMEDİ
21' Beşiktaş kazandığı toplarla hızlı bir şekilde Marsilya kalesine iniyor. İlhan'ın pasında Vlahovic topu Orkun'a aktardı. Orkun'dan pası alan Olaitan tek pasla yine Vlahovic'e gördü. Ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Vlahovic'in kale önüne çevirdiği topu son anda Marsilya savunması uzaklaştırdı.
MARSİLYA BERABERLİĞİ YAKALADI
30' Beşiktaş savunması önde yakalandı. Defans arkasına sarkan Abdallah kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.