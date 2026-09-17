SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Emekli ve memura ek zam verilebilir

"Transfer gelirleri yöntemiyle bir kesime aktarım yapılacağını ve bunun ayak seslerini gördüğümüzü söyleyebilirim. 2027 yılının ilk altı ayında mı yoksa ikinci altı ayında mı olur bilemeyiz; ancak ortaya çıkacak bu kaynağın artık emekli ve emekçiye akacağını düşünüyorum."