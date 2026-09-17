Açlık sınırının 37 bin TL’yi aştığı ve hayat pahalılığının geniş kesimleri zorladığı bir dönemde, emekli ve memur maaş artışlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi.
SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Emekli ve memura ek zam verilebilir
SGK uzmanı Dilek Ete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli ve memur maaş zammı açıklaması içerisindeki 'ek zam' detayını verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında maaş zamlarının sınırını çizerek, "Bütün kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak" dedi.
Şimşek’in bu çıkışını değerlendiren SGK uzmanı Dilek Ete ise kullanılan dilin arka planına ve olası bir seçim ekonomisine dikkat çekti.
Bakan Şimşek’in söylemindeki detaylara odaklanan Dilek Ete, "en az" vurgusunun tesadüfi olmadığını belirtti.
Şimşek’in enflasyon farkının ötesinde bir düzenlemeyi işaret ediyor olabileceğini dile getiren Ete, şu değerlendirmede bulundu:
"Bakan Şimşek 'Sadece enflasyon farkını veriyoruz' da diyebilirdi. Ancak 'en az' ifadesini bilinçli olarak kullandığını düşünüyorum. Bu söylem, enflasyon farkının üzerine ek bir pay verilebileceği anlamını taşıyor olabilir."
Mevcut Maliye politikasının emekli ve çalışan kesimden ziyade yüksek gelir grubunu gözettiğini iddia eden Ete, bütçedeki kuralcı tutuma rağmen son kararın Cumhurbaşkanlığı makamında olduğunu vurguladı.
Ete, "Bakan düzeyinde ne açıklama yapılırsa yapılsın, son noktayı Sayın Erdoğan koyacaktır. Sahadan gelen tepkiler doğrultusunda Sayın Erdoğan’dan 'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' yönünde bir müdahale açıklaması gelecektir" dedi.
Önümüzdeki süreçte bütçe dengelerinde bir kırılma yaşanabileceğine işaret eden SGK uzmanı, kaynak aktarımlarıyla emekliye pay ayrılacağını öngördü.
Yaklaşan seçim atmosferinin ekonomi politikalarına yansıyacağını savunan Ete, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Transfer gelirleri yöntemiyle bir kesime aktarım yapılacağını ve bunun ayak seslerini gördüğümüzü söyleyebilirim. 2027 yılının ilk altı ayında mı yoksa ikinci altı ayında mı olur bilemeyiz; ancak ortaya çıkacak bu kaynağın artık emekli ve emekçiye akacağını düşünüyorum."