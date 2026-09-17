700 bin TL’sini bankada değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.
700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül)
Mevduat faizleri birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. HangiKredi’nin güncel verilerine göre 700 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi değişiyor. İşte 700 bin TL’nin 32 günlük faiz kazancı ve vade sonundaki toplam tutarı…Kaynak: Haber Merkezi
HangiKredi’nin 700 bin TL için 32 günlük mevduat hesaplamasında bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor.
HangiKredi’nin güncel sayfasında Akbank Serbest Plus Hesap için yüzde 38,5...
Odea Oksijen Hesap için ise yüzde 43 faiz oranı görülüyor.
Her iki ürün de günlük vadeli hesap olarak listeleniyor.
700 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
32 günlük vade ve yüzde 17,5 stopaj dikkate alınarak yapılan hesaplamada 700 bin TL’nin getirisi şöyle
Odea
Oksijen hesapta faiz oranı yüzde 43.
32 günlük net faiz getirisi: 21.770,96 TL
Vade sonu toplam: 721.770,96 TL
Akbank
Serbest Plus Hesapta faiz getirisi yüzde 38,5.
32 günlük net faiz getirisi: 19.492,60 TL
Vade sonu toplam: 719.492,60 TL
ING
Turuncu Hesapta günlük faiz getirisi: 44 20.200,09 TL
Vade sonu toplam: 720.200,09 TL
TEB
Marifetli Hesap günlük faiz getirisi yüzde 42 20.039,08 TL
Vade sonu toplam: 720.039,08 TL
DenizBank
E-Mevduat günlük faiz getirisi 41,5 21.011,51 TL
Vade sonu toplam: 721.011,51 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL günlük faiz getirisi yüzde 40,5 19.016,08 TL
Vade sonu toplam: 719.016,08 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap günlük faiz getirisi yüzde 38,5 19.492,60 TL
Vade sonu toplam: 719.492,60 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat hesabı günlük faiz getirisi yüzde 38 19.239,45 TL
Vade sonu toplam: 719.239,45 TL
Halkbank
E-Mevduat hesabı günlük faiz getirisi 35 17.720,55 TL
Vade sonu toplam: 717.720,55 TL
Faiz oranları değişebiliyor
HangiKredi, mevduat hesaplama aracında farklı bankaların faiz oranlarının karşılaştırılabildiğini belirtiyor.
Bankaların sunduğu faiz oranları ve hesap koşulları dönemsel olarak değişebildiğinden, yatırımcıların işlem öncesinde güncel oranları ve hesap şartlarını kontrol etmesi gerek.
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.