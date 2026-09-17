Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül)

700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül)

Mevduat faizleri birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. HangiKredi’nin güncel verilerine göre 700 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi değişiyor. İşte 700 bin TL’nin 32 günlük faiz kazancı ve vade sonundaki toplam tutarı…

Kaynak: Haber Merkezi
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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 1

700 bin TL’sini bankada değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 2

HangiKredi’nin 700 bin TL için 32 günlük mevduat hesaplamasında bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor.

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 3

HangiKredi’nin güncel sayfasında Akbank Serbest Plus Hesap için yüzde 38,5...

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 4

Odea Oksijen Hesap için ise yüzde 43 faiz oranı görülüyor.

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 5

Her iki ürün de günlük vadeli hesap olarak listeleniyor.

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 6

700 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

32 günlük vade ve yüzde 17,5 stopaj dikkate alınarak yapılan hesaplamada 700 bin TL’nin getirisi şöyle

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 7

Odea

Oksijen hesapta faiz oranı yüzde 43.

32 günlük net faiz getirisi: 21.770,96 TL

Vade sonu toplam: 721.770,96 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 8

Akbank

Serbest Plus Hesapta faiz getirisi yüzde 38,5.

32 günlük net faiz getirisi: 19.492,60 TL

Vade sonu toplam: 719.492,60 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 9

ING

Turuncu Hesapta günlük faiz getirisi: 44 20.200,09 TL

Vade sonu toplam: 720.200,09 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 10

TEB

Marifetli Hesap günlük faiz getirisi yüzde 42 20.039,08 TL

Vade sonu toplam: 720.039,08 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 11

DenizBank

E-Mevduat günlük faiz getirisi 41,5 21.011,51 TL

Vade sonu toplam: 721.011,51 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 12

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL günlük faiz getirisi yüzde 40,5 19.016,08 TL

Vade sonu toplam: 719.016,08 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 13

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap günlük faiz getirisi yüzde 38,5 19.492,60 TL

Vade sonu toplam: 719.492,60 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 14

Ziraat Bankası

Vadeli TL Mevduat hesabı günlük faiz getirisi yüzde 38 19.239,45 TL

Vade sonu toplam: 719.239,45 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 15

Halkbank

E-Mevduat hesabı günlük faiz getirisi 35 17.720,55 TL

Vade sonu toplam: 717.720,55 TL

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 16

Faiz oranları değişebiliyor

HangiKredi, mevduat hesaplama aracında farklı bankaların faiz oranlarının karşılaştırılabildiğini belirtiyor.

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 17

Bankaların sunduğu faiz oranları ve hesap koşulları dönemsel olarak değişebildiğinden, yatırımcıların işlem öncesinde güncel oranları ve hesap şartlarını kontrol etmesi gerek.

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700 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Banka banka oranlar (17 Eylül) - Resim: 18

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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