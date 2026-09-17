Köyün tamamı fabrikaya ortak oldu: Şimdi Amerika'ya ihracat yapıyorlar

Yaklaşık 100'ün üzerinde üreticinin bir araya gelmesiyle kurulan Kırsal Kalkınma Kooperatifi, yıllar içerisinde büyüyerek kendi üretim tesislerine kavuştu. Köyde yaşayan kadınlara da istihdam sağlayan girişim, bugün çevre illerdeki zincir marketlere ürün gönderecek ve Amerika'ya ihracat yapacak noktaya ulaştı.