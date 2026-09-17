Kaynak: İHA

Ankara’da farklı noktalarda meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki elektrik kablosu ve çeşitli malzemeleri çaldıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından devam edildi. Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde gerçekleşen hırsızlık olayları ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin genellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar hâlinde hareket ettikleri ortaya çıkarıldı. İş yeri ve inşaat alanlarına giren şüphelilerin elektrik kablolarını kısa süre içerisinde araçlara taşıyarak bölgeden uzaklaştıkları belirlendi. Bazı olaylarda ise elektronik cihazlar ile el aletlerinin de çalındığı tespit edildi.

ARAÇLARIN GÖRÜNÜMÜNÜ AYAKKABI BOYASIYLA DEĞİŞTİRDİLER

Soruşturmanın devamında şüphelilerin hırsızlık sırasında kullandıkları araçlarla ilgili de ayrıntılara ulaşıldı. Şüphelilerin, akrabalarının araçlarına ait plakaları çıkardıkları belirlendi.

Plakaları sökülen araçların kamera sistemlerinin bulunmadığı ve tenha bölgelere götürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin bu noktalarda araçların bazı kısımlarını ayakkabı boyası kullanarak farklı bir görünüme kavuşturdukları ortaya çıktı.

Hırsızlıkların tamamlanmasının ardından araçların yeniden önceki hâline getirildiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtları ile elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayların şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi.

10 adrese operasyon düzenlendi

Şüphelilerin yakalanması için 15 Eylül 2026 tarihinde 10 ayrı adrese aynı anda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüpheliler arasında farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezaları bulunan kişilerin de bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.