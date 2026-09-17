Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler ulaşımda güçlük yaşadı.

TURİSTLER SEL SULARINDA YÜZDÜ

Sağanağın ardından bölgede dikkat çeken görüntüler de ortaya çıktı. Bazı yabancı turistlerin biriken sularda yüzdüğü görüldü.

Dağlardan yağışla birlikte taşınan çamurlu su ise Ölüdeniz'in bir bölümüne ulaştı. Çamurlu su nedeniyle denizin bazı noktalarında suyun rengi kahverengiye döndü.

Bölgede etkili olan yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.