MasterChef Türkiye’de haftanın kritik mücadeleleri sürerken dokunulmazlık oyununun sonucu ve eleme potasına giren yarışmacılar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
MasterChef Türkiye’de dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye’de haftanın kritik mücadelesinde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Mavi takımın kazandığı oyunun ardından Ayşe’nin kararıyla eleme potası şekillenirken gecenin sonuçları dikkat çekti. İşte heyecan dolu gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
Takımlar, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak haftayı avantajlı tamamlamayı hedeflerken bireysel dokunulmazlık mücadelesi de yarışmacılar arasındaki rekabeti kızıştırıyor.
Peki, MasterChef Türkiye’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan taraf mavi takım oldu.
Böylece mavi takım haftanın kritik mücadelesinden galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SAHİBİNİ BULDU
MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Ayşe oldu.
Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Ayşe, eleme potasına gönderilmek üzere Tolğa’nın adını verdi.
MasterChef Türkiye 2026’da günün eleme sürecinde potaya giren bir diğer yarışmacı ise Tolgahan oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasına Tolga ve Tolgahan da katıldı.