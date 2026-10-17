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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar’da gerçekleştirilen siyasi araştırmanın sonuçları, İstanbul 1. seçim bölgesindeki olası milletvekili dağılımı ile ilgili dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Veri analisti ve anketçi Murat Kızılboğa’nın aktardığı araştırmaya göre YENİ Parti, yüzde 38,8’lik oy oranıyla ilk sırada yer alırken AK Parti yüzde 33,4 ile ikinci sırada kaldı.

Öte yandan araştırmada AK Parti’nin oy oranı, son genel seçimde aldığı yüzde 35,85’lik sonucun 2,45 puan altında ölçüldü. YENİ Parti’nin ilk sırada bulunduğu ankette, diğer partilerin oy oranları da siyasi dengeler ile ilgili önemli veriler sundu.

DEM PARTİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDE YÜKSELİŞ

Anket sonuçlarına göre DEM Parti’nin oy oranı yüzde 6,8 olarak ortaya çıktı. Bu oran, önceki seçimde Yeşil Sol Parti ismiyle yarışan siyasi yapının aldığı yüzde 3,55’lik oy oranının üzerinde kaldı.

Yeniden Refah Partisi de araştırmada yüzde 5,5’lik oy oranına çıktı. Partinin önceki genel seçimdeki yüzde 3,01’lik oy oranıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 2,5 puanlık bir artış kaydettiği fark edildi.

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4 olarak ortaya çıkarken bu sonuç, partinin son genel seçimde aldığı yüzde 9,31’lik oyun belirgin biçimde geride kaldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 2,9, Zafer Partisi ise yüzde 2,8 seviyesinde olduğu belirtildi. TİP’in önceki seçimdeki yüzde 4,72’lik oy oranına kıyasla gerilediği, Zafer Partisi’nin ise yüzde 2,86’lık önceki sonucuna yakın bir seviyede bulunduğu görüldü. araştırmada diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 5,8 olarak hesaplandı.

İSTANBUL 1. BÖLGEDE 16 MİLLETVEKİLİ ÖNGÖRÜSÜ

Araştırmanın oy oranları üzerinden gerçekleştirilen milletvekili dağılımı tahmininde de YENİ Parti ilk sırada yer aldı. Buna göre İstanbul 1. seçim bölgesinde YENİ Parti’nin 16 milletvekili çıkarması öngörüldü.

Anketin milletvekili dağılımı tahmininde AK Parti’ye 12, DEM Parti’ye 3 sandalye verildi. Yeniden Refah Partisi, TİP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ise birer milletvekili çıkarabileceği hesaplandı.