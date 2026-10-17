Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

26 Eylül'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik'ten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon krizi patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığı iddiası kamuoyu gündeme bomba gibi düştü.

Eşi İlyas Kaya'nın ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira çektiği ve toplamda 2.2 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Kaya iddiaların açıklandığı gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı görevlerinden istifa etmişti. Ardından Sayan Kaya, 1.8 milyarı iade ettiğini açıklamıştı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA’NIN ABLASI GÖREVE BAŞLADI

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’daki görevine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Helsinki’ye büyükelçi olarak atadığı Ayşe Hilal Sayan Koytak, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’a sundu. Güven mektubunu sunan Ayşe Hilal Sayan Koytak temsil etme hakkını resmen elde etti.

AİLE BAKANLIĞI'NDA DA GÖREV YAPIYORDU

Helsinki Büyükelçisi Koytak, Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık döneminde Aile Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapıyordu.

Eşi akademisyen olan Fatma Betül Sayan kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan, 8 yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Temmuz 2026’da EPDK Kurul Üyesi olan Sayan, kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise bir dönem İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.