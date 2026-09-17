Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürerken Ali Sowe, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeşil-mavililerin golcüsü, öncelikli hedeflerinin takım olarak daha fazla maç kazanmak olduğunu vurgularken taraftarların kendisinden gol beklentisine de değindi.

'DAHA FAZLA GOL ATMAK İSTİYORUM'

Ali Sowe'un açıklamaları şu şekilde:

"Gollerle ilgili olarak taraftarlarımızın bu beklentisini çok iyi anlıyorum, çok normal. Ben şöyle bir oyuncuyum zaten; ne kadar gol atabileceğimi zaten onlara gösterdim.

Haliyle de taraftarlarımız bu beklenti içerisine giriyorlar, onları da anlayabiliyorum. Ama bu oyunun bir takım oyunu olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bu durum sadece bireysel olarak benimle ilgili değil.

Ana hedefimiz takımın iyi olması, takımın ilerlemesi. Daha fazla maç kazanmak istiyoruz, ben de daha fazla gol atmak istiyorum. Daha fazla gol atarsam ben de çok mutlu olacağım. Fazla gol atmamız demek takımımızın kazanması demek."

'YENİ TRANSFERLERLE ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİP OLDUK'

Yeni transferlerin takıma güç kattığını belirten Sowe, "Yeni transferlerimizle birlikte gerçekten çok iyi bir kadroya sahip olduk. Çünkü gerçekten hepsi de iyi oyuncular ve hepsi de buraya aynı sebeple geldi. Onlarla birlikte daha güçlü ve daha iyi halde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.