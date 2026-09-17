Vatandaşın ucuz araç alması nasıl engelledi?

Yavuzyılmaz ayrıca Çin’den yapılan otomobil ithalatındaki artışa dikkat çekti. TÜİK dış ticaret verilerine dayandırdığı değerlendirmesinde, Çin’den otomobil ithalatının 2022’de 182 milyon dolar seviyesinde olduğunu, 2025’te ise 1 milyar 759 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Bu artışı uygulanan korumacı politikaların sonucu olarak değerlendiren Yavuzyılmaz, “hem yerli üretici korunamadı, hem de devasa bir vergi kaybı yaşandı” iddiasında bulundu. Yavuzyılmaz, uygulamaların vatandaşın daha uygun fiyatlı otomobil satın almasını da engellediğini savundu.