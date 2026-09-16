Futbol sevgisiyle yanıp tutuşan çocuklar köyde 6 takımlı lig kurdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde çocuklar için yapılan halı saha, çevre köylerin de katılımıyla renkli bir futbol organizasyonuna dönüştü. 6 köy takımının mücadele ettiği "Tokat Köyler Ligi"nde çocuklar sonuçları ve puan durumunu saha kenarındaki tahtadan takip ediyor.