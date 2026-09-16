BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan çalışma, oyuncularla gerçekleştirilen toplantının ardından başladı.
Antrenmanda futbolcular önce ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra pas organizasyonlarına geçen siyah-beyazlı ekip, çalışmanın son bölümünde taktik uygulamalara yer verdi.
Keyifli geçen idmanı futbol direktörü Önder Özen de saha kenarından takip etti.
Beşiktaş ile Olimpik Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi yarın saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak.