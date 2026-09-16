Kaynak: AA

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bükreş'te düzenlenecek organizasyona Edirneli güreşçilerin davet edildiğini aktardı.

Aba güreşi ve karakucak müsabakalarının 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacağını kaydeden Delen, organizasyonda mücadele edecek 4 pehlivanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Delen, sporcuların organizasyondan madalyayla dönmesini hedeflediklerini belirterek, "Amacımız ülkemizi ve Edirne'mizi en iyi biçimde temsil etmek. Destekleri için Sayın Valimiz Yunus Sezer'e teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahi Spor Kulübü sporcusu Bayram Gümüşdağ da Bükreş'teki müsabakalar öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde daha önce aba güreşi müsabakalarına katıldığını aktaran Gümüşdağ, "Daha önce yarıştığım organizasyonlarda dereceye girdim. Romanya'da da Türkiye ve Edirne adına şampiyonluk kazanmayı amaçlıyorum." şeklinde konuştu.

Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü sporcusu Furkan Duru ise minder ve yağlı güreşin ardından aba güreşiyle de mücadele edeceğini belirtti.

Yaklaşık iki haftadır hazırlık yaptıklarını anlatan Duru, Bükreş'teki karşılaşmalarda altın madalya kazanmak istediğini ifade etti.