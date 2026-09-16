Kaynak: AA

Kulübün ABD merkezli X platformundaki hesabından yayımlanan mesajda, Mouandilmadji'nin Samsunspor formasıyla ortaya koyduğu mücadele, fiziksel gücü ve gol atma isteğiyle taraftarların beğenisini kazandığı ifade edildi.



Çadlı oyuncunun Samsunspor'a 2023-24 sezonunda katıldığı hatırlatılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun."