ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı.
Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti
ABD Merkez Bankasının (Fed), 3 yıl sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Faiz artırımıyla birlikte altın ve gümüşte sert hareketlilik görüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Banka, 3 yıl aradan sonra ilk kez politika faizini artırarak faizleri 3,75 - 4,00 aralığına yükseltti.
Fed'in faiz artırımı kararı piyasalarda sert hareketliliğe neden oldu.
FED'İN FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA HAREKETLİLİK
Piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerin yükselmesiyle birlikte karar öncesinde yükseliş trendine giren ons altın, yüzde 1,3 civarında değer kazanarak 4 bin 353 dolar seviyesine kadar çıktı. Gram altın da benzer şekilde yükselerek 6 bin 812 TL seviyelerinde işlem gördü.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
ABD Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından ise altın piyasalarında tablo tamamen değişti. Fed'in toplantı sonrası açıklamalarının ardından ons altın 4 bin 324 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise sert bir düşüş yaşayarak 6 bin 638 TL seviyesine kadar düştü.
GÜMÜŞ DE GERİLEDİ
Ons gümüş fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde 64,48 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Kararın ardından ons gümüş 62,46 dolar seviyesine geriledi.