Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti

Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti

ABD Merkez Bankasının (Fed), 3 yıl sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Faiz artırımıyla birlikte altın ve gümüşte sert hareketlilik görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti - Resim: 1

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı.

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Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti - Resim: 2

Banka, 3 yıl aradan sonra ilk kez politika faizini artırarak faizleri 3,75 - 4,00 aralığına yükseltti.

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Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti - Resim: 3

Fed'in faiz artırımı kararı piyasalarda sert hareketliliğe neden oldu.

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Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti - Resim: 4

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerin yükselmesiyle birlikte karar öncesinde yükseliş trendine giren ons altın, yüzde 1,3 civarında değer kazanarak 4 bin 353 dolar seviyesine kadar çıktı. Gram altın da benzer şekilde yükselerek 6 bin 812 TL seviyelerinde işlem gördü.

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Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti - Resim: 5

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından ise altın piyasalarında tablo tamamen değişti. Fed'in toplantı sonrası açıklamalarının ardından ons altın 4 bin 324 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise sert bir düşüş yaşayarak 6 bin 638 TL seviyesine kadar düştü.

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Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti - Resim: 6

GÜMÜŞ DE GERİLEDİ

Ons gümüş fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde 64,48 dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti - Resim: 7

Kararın ardından ons gümüş 62,46 dolar seviyesine geriledi.

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