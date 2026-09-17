Fed kararını açıkladı: Altın ve gümüşte tablo bir anda değişti

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından ise altın piyasalarında tablo tamamen değişti. Fed'in toplantı sonrası açıklamalarının ardından ons altın 4 bin 324 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise sert bir düşüş yaşayarak 6 bin 638 TL seviyesine kadar düştü.