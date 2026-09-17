Havacılık sektöründe hava ambulansı ve özel havacılık hizmetleri yürüten Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş. hakkında yargıdan kritik bir karar çıktı.
Türk havacılık şirketine kayyum atandı: Sağlık Bakanlığı uçak kiralıyordu
Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçak hizmeti havacılık şirketine mahkeme kararıyla denetim kayyumu atandı. Yüzde 49 payla en büyük hissedarı Katar merkezli Gulf Helicopters olan şirkette mevcut yönetim görevine devam ederken, kayyum kritik kararlar ve mali işlemleri denetleyecek.Kaynak: Diğer
Şirket ortaklarının taraf olduğu mahkeme süreçleri nedeniyle mahkeme, şirkete denetim kayyumu atanmasına hükmetti.
Alınan karar doğrultusunda görevlendirilen kayyum, şirketin yönetimini doğrudan üstlenmek yerine belirlenen faaliyet alanları ve işlemler üzerinde denetim mekanizması olarak görev yapacak.
ŞİRKET YÖNETİMİ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Atanan denetim kayyumu kararı, şirket yönetiminin devredildiği anlamına gelmiyor. Mevcut yönetim kurulunun ve idarenin şirket faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
Mahkeme kararı kapsamındaki denetim kayyumu uygulamasının esasları şu şekilde işleyecek:
MEVCUT YÖNETİMİN DURUMU
Şirket idaresi operasyonel süreçleri yürütmeye devam edecek.
DENETİM YETKİSİ
Kayyum, yönetimin aldığı kritik kararlar ile önemli mali işlemleri inceleyecek.
ONAY VE İTİRAZ MAHKEMESİ
Mahkemenin çizdiği sınırlar dahilinde kayyum, belirlenen mali işlemlere onay verebilecek ya da gerekli gördüğü durumlarda bu kararlara karşı çıkabilecek.
EN BÜYÜK HİSSEDARI KATAR MERKEZLİ DEV ŞİRKET
Sektörün önemli oyuncularından olan Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş.’nin ortaklık yapısında yabancı sermaye öne çıkıyor.
Şirketin en büyük hissedarı yüzde 49’luk payla Katar merkezli Gulf Helicopters şirketi konumunda bulunuyor.
Şirket aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın acil tıp hizmetleri kapsamındaki ambulans uçak tedarikinde kiralama hizmeti sunan ana tedarikçiler arasında yer alıyor.