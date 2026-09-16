Kaynak: İHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda Marsilya'yı konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amir Murillo, hem mücadeleyi değerlendirdi hem de eski takımı Marsilya'dan ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz ocak ayında Marsilya'dan Beşiktaş'a transfer olan Murillo, Fransız ekibinden ayrılmasının kulüple yaşadığı bir problemden kaynaklanmadığını belirtti.

'TEKNİK DİREKTÖRLE İLGİLİ BİR PROBLEM VARDI'

Amir Murillo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bence işin sonunda bir problem vardı. Aslında bu problem kulüple ilgili değildi ama teknik direktörle ilgili bir problem vardı. Onun kendi şahsi fikriydi. Ben de gitmek zorunda kaldım"

HARIT'İN ATMOSFER SÖZLERİNE CEVAP

Geçtiğimiz sezonu İstanbul Başakşehir'de kiralık olarak geçiren ve şu anda Marsilya forması giyen Amine Harit'in Türkiye ve Marsilya'daki stat atmosferleriyle ilgili sözleri de Murillo'ya soruldu.

"Bu onun kendi şahsi fikri. Kendine göre haklı olabilir çünkü sonuçta o, o statta oynuyor, oranın oyuncusu. Ben de orada oynadım. Tek fark Marsilya'nın stadı biraz daha büyük ama iki stadyumda da o tutku ve atmosfer çok güzel"

'YARIN POZİTİF BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ'

"Dünya Kupası'nda oynamak farklı bir şey. Çünkü her çocuk Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurar. Benim de ülkem daha önce Dünya Kupası'na katılmamıştı. Ben de ilk kez Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme şansını yakaladım. O yüzden benim için gerçekten bu, bir gururdu. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur. Gerçekten bu bir ayrıcalık. Biz Avrupa'ya kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turları atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz"

'MARSİLYA BU SEZON İYİ SONUÇLAR ALMADI'

"Yeni bir takımız. Yarın da şu ana kadar ne yaptıysak göstermek istiyoruz. Marsilya bu sezon iyi sonuçlar almadı. Çok büyük bir kulüp, çok iyi oyuncular var. Maç sonunda umarım hak eden kazanır"