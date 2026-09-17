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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin’i çağrı heyeti olarak atayan tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte CHP yönetimi tarafından atama gerçekleştirilmesi bekleniyor

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevinin sonlandırılmasına karar verdi. Mahkeme, “durum ve koşulların değişmesini” gerekçe göstererek, CHP İstanbul İl Kongresi üzerindeki tüm tedbirleri kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı seçilmişti. Kongrenin usulsüzlük ve seçim sürecine ilişkin çeşitli iddialar nedeniyle iptali istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da kongrede “seçime hile karıştırıldığı” ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık bulunduğu iddialarıyla soruşturma yürüttü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025’te verdiği ara kararla Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun, CHP İstanbul İl Başkanı ve il yönetiminin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmesine hükmetti.

Dava sürecinde mahkeme, 27 Şubat 2026’da Tekin başkanlığındaki geçici kurulun görevine devam etmesine karar verdi.

Son olarak 10 Temmuz 2026’da görülen duruşmada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verilen tedbir kararının devamına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevi sürerken, dava 16 Ekim 2026’ya ertelenmişti.