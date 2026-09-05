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Milli Muharip Uçak KAAN'ın Baş Mühendisi Emre Yaban, projenin geldiği son nokta ve uçağın yeteneklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ÇOK DAHA ÜSTÜN BİR UÇAK OLACAK'

Yaban, KAAN'ın kendi sınıfındaki dünya devleriyle yarışacağını ve birçok alanda onlara üstünlük sağlayacağını vurguladı.

KAAN'ın rakiplerini "F-22, Rus Su-57 ve Çin J-20" olarak sıralayan Yaban, milli uçağımızın bu güçlü rakipler karşısındaki avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Bizim hava-hava kabiliyetimiz ve manevra kabiliyetimiz onlara göre çok daha yüksek. Ayrıca, görünmezlik kabiliyetlerimiz açısından da çok daha üstün bir uçak olacak."