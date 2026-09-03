Baykar, resmi X hesabı üzerinden yayımladığı yeni bir video ile AKINCI'nın sahadaki vuruş kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, paylaştığı görüntülerin açıklamasına atışların detaylarını yansıtan bilgilendirici bir not ekledi.

Yapılan açıklamaya göre, AKINCI tarafından ateşlenen LGK-82 güdüm kiti, sahadaki zırhlı bir askeri aracı başarıyla yok etti. Atışlarda kullanılan bir diğer teknoloji olan GÖZDE güdüm kiti ise hareket halindeki hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

Söz konusu başarılı operasyonun paylaşıldığı iletinin sonunda Aselsan ve TÜBİTAK SAGE kurumları da etiketlenerek, projelerdeki ortak çalışma vurgulandı.

ASELSAN da görüntüleri kendi X hesabında alıntıladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da, testlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hareketli hedef, hassas vuruş. Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin." ifadesini kullandı.