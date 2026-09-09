Kaynak: Haber Merkezi

Apple, 9 Eylül'de düzenlediği "Surprise and Shine" etkinliğinde ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo'yu görücüye çıkardı.

Apple'ın akıllı telefon ailesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gösterilen cihaz, kitap tarzında katlanabilen tasarımıyla öne çıktı.

İKİ FARKLI EKRANLA GELİYOR

iPhone Duo'nun dış kısmında 5,4 inç, açıldığında ise 120 Hz ProMotion destekli 7,6 inç OLED ekran bulunuyor. İç ekran açıldığında 4:3 en-boy oranına ulaşıyor.

iOS 27 ile çalışan cihazda çoklu görev ve uygulamaları yan yana kullanma özellikleri de bulunuyor.

Telefonun açık haldeki kalınlığı 4,5-4,8 milimetre, katlandığında ise en fazla 9,6 milimetre olarak açıklandı. Ağırlığı 229-240 gram arasında değişen model; beyaz, gümüş ve koyu mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

FACE ID YERİNE TOUCH ID

İnce gövdesi nedeniyle iPhone Duo'da Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID bulunuyor.

Cihazın kalbinde TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemci yer alıyor. İşlemciye 12 GB RAM eşlik ederken, depolama seçenekleri 256 GB'tan 2 TB'a kadar çıkıyor.

Telefonun iki yarısına yerleştirilen bataryaların toplam kapasitesinin ise 5.400 ile 5.800 mAh arasında olduğu belirtiliyor.

48 MP ÇİFT KAMERAYA SAHİP

iPhone Duo'nun arkasında 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan çift kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 24 megapiksellik kamera yer alıyor.

Cihaz ayrıca MagSafe ekosistemi ve kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

FİYATI 2 BİN DOLARI AŞACAK

Apple'ın en pahalı iPhone modellerinden biri olması beklenen iPhone Duo'nun başlangıç fiyatının 2 bin doların üzerinde olacağı belirtiliyor.