Kaynak: AA

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli sistemlerin entegrasyon çalışmaları başarıyla sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen testlerde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yerli olarak geliştirilen LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitlerini ilk kez kullanarak hedefleri başarıyla imha etti.

MİLLİ GÜDÜM KİTLERİ BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle yürütülen testlerde AKINCI TİHA'dan bırakılan mühimmatlar, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleri sayesinde belirlenen hedeflere tam isabetle ulaştı.

Gerçekleştirilen atış testlerinde hedefler başarıyla vurulurken, milli mühimmatların yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti bir kez daha doğrulandı.

GÖRÜNTÜLERİ SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Başarılı testin görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gerçekleştirilen test, Türk savunma sanayisinin milli mühimmat ve insansız hava araçları alanındaki entegrasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.